Matzkin, intendente PRO: "No hay sumisión, tenemos una confluencia de ideas" con LLA

Después del cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires para disputar las elecciones del 7 de septiembre y en medio de rumores sobre posibles fugas PRO, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, se mostró conforme con el acuerdo con La Libertad Avanza y aseguró que juntos van a conseguir un mejor resultado que separados.

Para el alcalde, el acuerdo incluye a todos los intendentes, aunque no descartó que haya inconvenientes en algunos municipios, pero entendió que las autoridades partidarias deberán trabajar para contener a cada uno. Según manifestó, el acuerdo va a respetar la fortaleza de cada partido, con un criterio claro como es el desempeño en las elecciones del 2023, tanto para las listas municipales como seccionales.

Respecto del futuro del PRO, Marzkin aseguró que el partido sigue existiendo y que esta nueva relación no es una relación de "sumisión" ni "subordinación" y sostuvo que nunca hubiesen hecho nada con lo que Mauricio Macri, como presidente del espacio a nivel nacional, no estuviera de acuerdo.

El Destape: ¿Cuál es tu lectura de la alianza entre el PRO y Libertad Avanza?

Marcelo Matzkin: Creo que es una alianza totalmente necesaria para consolidar lo que ambos espacios creen que debe pasar en la provincia y en los distritos. Venimos trabajando en esto hace tiempo, más allá de los momentos de tensión cuando se acerca la hora límite, como fue ayer. En Zárate, por ejemplo, ya trabajamos en concordancia con Libertad Avanza localmente. Creo que era algo lógico, después de lo que pasó en 2024, era algo que se venía a venir, que había que trabajarlo, que no había que forzarlo, que había que masticarlo bien y que había que poner las cosas en claro de cómo iba a ser ese acuerdo. Y creo que ayer fue un buen acuerdo.

El Destape: ¿En qué consiste ese acuerdo?

Marcelo Matzkin: Es un acuerdo que tiene mucho sentido común. Tenemos que entender desde el PRO que hay lugares que no ganamos, que supimos ganar en otro momento y no ganamos, y que Libertad Avanza tiene esa fortaleza en cuanto a su sello y vigencia política hoy. Pero también el PRO tiene muchos distritos, como Zárate, que supo ganar en momentos donde el PRO no pudo ganar en Provincia y Nación. Ahí tenemos que defender nuestra territorialidad. Si los dos entendemos que tenemos que buscar los mejores candidatos y los mejores acuerdos en cada distrito para poder ganar, el resultado es bueno.

El Destape: ¿Qué significa eso en la práctica?

Marcelo Matzkin: En los distritos donde el PRO es fuerte, hay que respetar esa fortaleza del PRO. Y en los distritos donde La Libertad Avanza es fuerte, hay que respetar esa fortaleza de La Libertad Avanza. Entendiendo esto, vamos a poner los mejores candidatos en cada lugar. El PRO puso una condición en este acuerdo: respetar los lugares donde ganó, que no son los que supimos tener en otro momento, pero que no son pocos, y que La Libertad Avanza no tiene territorialmente y los tenemos que defender. En ese esquema, los municipios gobernados por el PRO tienen que tener preponderancia en la campaña, armado de listas. En los demás lugares, donde a La Libertad Avanza le ha ido mejor, lo tiene que tener La Libertad Avanza. Creo que el resultado va a ser mejor que ir separados. Además, creemos que tiene que haber un cambio en la Provincia y que en los municipios que supimos ganar el PRO tenemos que mantener ese cambio y conquistar otros municipios. Es una buena alianza electoral.

El Destape: ¿En los lugares donde el PRO quedó por encima de Libertad Avanza, debería tener la "lapicera" para armar las listas?

Marcelo Matzkin: Sí, pero tener la lapicera no significa que la lista la arme yo solo. Hoy tuve una charla con la referente de La Libertad Avanza en Zárate. Creo que (el acuerdo) no prospera si uno se cree dueño de la lapicera y arma la lista solo. Lo que tiene que tener preponderancia es defender la fortaleza que tenemos en Zárate, que pudimos ganarle al peronismo que venía (gobernando) durante mucho tiempo. Siempre la mejor lista es la que incluye a todos, pero tenemos que respetarnos a nosotros y respetar a La Libertad Avanza en otros lugares. Cuando los dueños de la lapicera son uno solo, se escribe lo que uno quiere y esa alianza termina rompiéndose antes de salir a la cancha.

El Destape: Se decía que Libertad Avanza estaba pidiendo el 50% de las listas en municipios, ¿es así? Y en caso de que así sea, ¿te parece razonable?

Marcelo Matzkin: En Zárate queremos encabezar la lista, pero tenemos que estar representados todos. Debemos ser lo más amplios posibles en la representación, dentro de la confluencia de ideas. La Libertad Avanza merece lugares y mejorar su posición respecto a la última elección. El PRO siempre fue un partido que integró alianzas electorales y cedió muchos lugares en la convicción de ampliar el espacio. Tal vez no tendremos todos los espacios que hubiésemos tenido si hubiésemos ganado en todos los lugares, pero no ganamos. Tenemos que entender esa lectura electoral y, si queremos ser fuertes, tenemos que ceder. Si nos cerramos en ganar solos, no vamos a convencer al electorado de que estamos dando un paso en unirnos. Tenemos ideas en común en muchos aspectos. Tenemos que ceder y puede que La Libertad Avanza tenga el 50%, o un poco menos, y si tiene un candidato excelente, estoy dispuesto a darlo porque si queremos ganar, tenemos que ser amplios.

El Destape: El PRO cedió, en este acuerdo, los colores y el nombre del frente, ingresando a La Libertad Avanza, ¿cuál es tu lectura?

Marcelo Matzkin: A cualquiera del PRO le hubiese gustado que la lista sea amarilla y diga PRO. Pero tampoco nos podemos cerrar en que el nombre y el color de una lista hagan al destino de las ideas que tenemos. El PRO nunca ganó siendo solo PRO, siempre fue "Juntos", fue multicolor. En la ciudad de Buenos Aires quisimos mantener la identidad amarilla y no nos sirvió, ni al PRO ni a Libertad Avanza, porque no dimos el resultado que la gente buscaba. Yo creo que el color de la boleta termina el día que se hace el recuento de votos. La representación política es de cada partido o alianza.

El Destape: En esos casos, se conformaba una alianza nueva, con un nombre nuevo. Acá, el PRO ingresa bajo el sello de La Libertad Avanza.

Marcelo Matzkin: No coincido. Es una alianza nueva porque no nos transformamos en afiliados de La Libertad Avanza, no hay sumisión, tenemos una confluencia de ideas. En esta alianza nos damos el derecho de decir en qué podemos o no estar de acuerdo en el futuro. No hay subordinación.

El Destape: ¿El PRO va a seguir existiendo como partido político? Y en lo particular del territorio, ¿cada uno va a mantener su bloque en los municipios?

Marcelo Matzkin: Sí, yo soy autoridad partidaria del PRO en la provincia de Buenos Aires. Celebro el acuerdo, pero sigo siendo PRO. No me pidan que me afilie a otro partido. El PRO va a seguir siendo PRO. En los distritos donde se puede formar un interbloque, se formará. Llegamos al gobierno en diciembre de 2023 y tenemos un bloque integrado con otros espacios que no se llama PRO. Hemos sabido ceder y mantener nuestra identidad. Sigo siendo PRO en esta alianza electoral con La Libertad Avanza y otros partidos.

El Destape: ¿Los 13 intendentes están de acuerdo con la alianza? ¿Puede que alguno decida ir por afuera en las elecciones?

Marcelo Matzkin: El acuerdo incluye a todos los intendentes. A veces quemamos etapas y apuramos. Hasta ayer, era el momento de la alianza, ahora viene el momento de conformar las listas. Algunos distritos están más avanzados, como Zárate, y otros menos. Este proceso tiene que ser ordenado desde las autoridades partidarias para que todos cedan y nadie quede afuera. Ayer (por el miércoles) todos estábamos de acuerdo, algunos con más facilidades para conformar listas y otros con menos, pero la idea es ir unidos y trabajar para que todos estén adentro. Un acuerdo implica que ambos sentimos que perdimos y ganamos.

El Destape: ¿Qué pasa si no logran contener a todos los intendentes y alguno compite por fuera?

Marcelo Matzkin: Hoy todos estamos de acuerdo en la alianza. No creo que queden afuera. Si quedan afuera, es con autorización partidaria. El PRO se mantiene y hay que sostener la alianza en todos los distritos. El PRO es un partido nacional con representación en todas las provincias y distritos. No hay que adelantarse ni asustarse si en algún caso no se llega a un acuerdo, pero las autoridades provinciales tienen que trabajar para que todos los distritos gobernados por el PRO estén dentro del acuerdo.

El Destape: ¿Mauricio Macri participó en el proceso de negociación?

Marcelo Matzkin: Lo conversó con las autoridades, con Cristian Ritondo, presidente del partido. La Asamblea y la junta directiva autorizaron a un grupo de cinco personas, encabezados por Cristian Ritondo, para negociar. No hubiésemos hecho nada si Mauricio Macri estuviera en desacuerdo.

El Destape: ¿Cómo se traslada el acuerdo a la conformación de listas para el recambio de la Legislatura, en las ocho secciones electorales?

Marcelo Matzkin: Hay que sentarse sección por sección y ver quién es más fuerte electoralmente para respetar a los partidos de la alianza. En la segunda sección, el PRO tiene fortaleza histórica que debe ser respetada. Si otro espacio tiene un candidato que supera a todos, y queremos ganar, hay que poner a ese candidato. La alianza busca un mejor resultado electoral respaldado por ideas. Si hay un candidato que representa bien las ideas de ambos y tiene fortaleza, hay que ponerlo. Después defenderemos nuestra postura. Veremos el 19 cómo cerramos.