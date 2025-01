Macri desencajado: retos a su primo Jorge y a Lospenatto por la marcha antifascista

Mauricio Macri se hizo un tiempo en la reunión de la mesa ejecutiva del PRO para bajar un mensaje de cara a la marcha antifascista del 1 de febrero. El ex presidente marcó su rechazo con la convocatoria y los cuestionamientos al discurso de Javier Milei en Davos. Confrontó con quienes desde el macrismo tomaron algún grado de distancia de las expresiones del Presidente contra mujeres, trans y homosexuales.

Lo escucharon el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y la diputada Silvia Lospenatto. “¿Te das cuenta que quienes más te critican son quienes vos defendes?”, lanzó Macri hacia la legisladora pañuelo verde que había sido criticada por el movimiento feminista por su tibio posicionamiento vía twitter.

“Voy a seguir apoyando un programa económico imprescindible de reducción del déficit fiscal y del peso del Estado, voy a acompañar cada baja de impuestos, cada reducción de estructuras innecesarias y cada desregulación y apertura de nuestra economía”, arrancaba el comunicado. “También voy a seguir defendiendo con la misma convicción la pluralidad de voces, el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona, la libre elección de a quien amar y todos los tipos de familias, las políticas que traten iguales a los iguales y también las que disminuyan las desigualdades para que las circunstancias en que te tocó nacer no determinen el resto de tu vida”, remarcó sobre el discurso de Milei sin nombrarlo ni citar su contenido.

Macri reprochó la actitud y remarcó que las feministas y el movimiento LGBTQI+ está mayoritariamente con el Kirchnerismo y la izquierda y no vale la pena acercarse ni pronunciarse independiente de lo que se piense sobre esos temas. Su primo también había tomado algún grado de distancia de Milei y reivindicó a la Ciudad como espacio plural en el que conviven “la marcha del orgullo y la de las dos vidas”.

“Es un tema cerrado. Los que teníamos algo para decir lo dijimos”, marcaron al salir los participantes del encuentro a solas con el Killer. E instaronna revisar las votaciones sobre esa agenda en el Congreso en lugar de pedir un posicionamiento ahora. Recordaron que el PRO votó por unanimidad la figura del femicidio en el código penal. Estaban también los diputados Diego Santilli y Cristian Ritondo, los gobernadores Ignacio Torres y Eugenio Frigerio, los intendentes Guillermo Montenegro y Soledad Martinez.

El acatamiento de la orden fue inmediata. “El ejemplo que usó Milei fue desafortunado y entiendo que no lo hizo a propósito. Hay una asociación incorrecta en el discurso del Presidente sobre la pedofilia y la homosexualidad”, lo justificó Lospenatto en radio La Red esta mañana.

En cambio, quienes están distanciados del ex presidente tomaron posicionamiento ante la multisectorial convocatoria del sábado. El ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y sus referentes como el ex secretario de Cultura Pablo Avelluto y el legislador porteño Emanuel Ferrario respaldan la marcha aunque evalúan si corresponde participar.