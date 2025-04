La elección en CABA: el PRO mira la inflación y Jorge Macri piensa en el día después

El escenario electoral de la Ciudad de Buenos Aires se desarrolla en el marco de un incierto escenario económico mundial que impacta a una Argentina ya de por sí en crisis. Con una inflación porteña del 3,2% en marzo, en el PRO ponen el ojo en el índice nacional y lo que pueda ocurrir en las próximas semanas con los precios ya que esperan que impacte en la imagen de Javier Milei y se traslade a su candidato a legislador Manuel Adorni. De verse afectada La Libertad Avanza, en el partido que conduce Mauricio Macri confían en un triunfo ajustado pese a lo que señalan las encuestas. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, piensa en el lunes siguiente al 18 de mayo: gana y se posiciona de cara a 2027 o baraja y da de nuevo.

El PRO y La Libertad Avanza van separados en estos comicios de gran impacto nacional, según el ex Presidente, por decisión del entorno de Javier Milei y la principal apuntada es Karina ya que cree que “El Jefe” tiene “una obsesión” con terminar con el PRO en la Ciudad. Hay enojo entre los macristas por lo que ven como una actitud desagradecida de la armadora nacional de los libertarios. Destacan que a nivel nacional acompañaron las leyes en el Congreso y en la Legislatura porteña se opusieron y cuestionaron la gestión.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la sede de Uspallata aseguran sin pudor que “Karina Milei no entiende nada de política” porque consideran totalmente errónea su estrategia de dividir el voto de la centro derecha no solo por no querer ir junto al oficialismo local sino también por dejar afuera a Ramiro Marra y así poner en jaque su objetivo de ganar en el bastión que hace casi 18 años gobierna el PRO. “Si íbamos juntos, con una sola campaña, se ganaba y así nos mataba porque bajaba Milei a celebrar y la gente lo iba a ver como un voto ganador de ellos”, razonan en el macrismo ante El Destape.

Como esto no ocurrió, las encuestas que manejan (y no difunden) en la sede central del PRO en Balcarce 412 los muestra en una situación auspiciosa porque confían en que la instalación del “equipo” y su experiencia en hablarle al votante porteño podrá más que lo que pueda conseguir los peronistas y los libertarios. Ven un escenario parejo con La Libertad Avanza y destacan que se trata de una elección de colores en la que los sellos pesarán más que las caras y proyectan que el amarillo mide 30 puntos. El desafío en lo que queda de acá al día de la votación será instalar la figura de Silvia Lospennato para que se identifique con la imagen del partido.

En eso trabaja el consultor catalán Antoní Gutiérrez-Rubí, ex asesor de Cristina Kirchner y Sergio Massa. El catalán tiene oposición interna y Jorge Macri lo sabe, pero se dejó seducir por la propuesta que le hizo y desde hace tres meses trabaja para la campaña más difícil del macrismo por una gestión que exhibe deficiencias y un gobierno nacional que le disputa su voto duro. Gutiérrez-Rubí fue el que promovió que sea una mujer la que encabece la lista y lo hizo desde un primer momento al punto tal de que algunos creen que se trató de “un capricho” por su insistencia. Su primera opción fue María Eugenia Vidal, aunque la diputada se negó de manera vehemente porque prefirió quedarse como jefa de campaña y esperar a la elección en la que aspira a ir por una banca en el Senado.

En Uspallata no son pocos los que creen que la mejor opción hubiese sido Fernán Quirós. Antes que Lospennatto, ven en el ministro de Salud el fiel reflejo de lo que buscan instalar en el contacto diario con los vecinos: gestión. “Fernán te garantizaba demostrar que gestionás y además era un candidato competitivo”, explica una de las personas que está cerca de la botonera de la administración pese a no ser cercana al funcionario.

Idea de gestión que es encarnada en la figura de Mauricio Macri, que desde el primer momento no solo estuvo en la foto de la presentación de los candidatos sino que también recorre los barrios. “Mauricio está porque tiene un alto nivel de aceptación en el porteño que lo ve y piensa en él como Jefe de Gobierno y no como el ex Presidente”, señalan en el comando de campaña. De acuerdo a los sondeos de opinión que realizan, destacan que el voto del electorado porteño es sofisticado y se explica en un pensamiento dual según el cual apoya el rumbo económico del país que lleva adelante Milei, pero le teme al efecto de sus políticas en su metro cuadrado. “Milei es ‘no al Estado’ y el vecino no quiere que le rompa toda la Ciudad”, sintetizan.

Ante eso, creen que el voto a Manuel Adorni no se sostiene en términos sobre qué proyecto tiene La Libertad Avanza para gestionar la Ciudad. Ese pensamiento confronta con la identificación que logró Milei respecto del “cambio” y el “antikirchnerismo” y que puede sostener el voto al vocero. Sin embargo, sostienen que pesará más la capacidad y la experiencia de gestión. Y como creen que Milei solo fue votado con el mandato de bajar la inflación, la suba del dólar blue en las últimas semanas recalentará los precios y dejará en una posición incómoda a la Casa Rosada. “Hay muchos problemas que afronta el Gobierno, entre ellos la calle”, sostienen.

En todo caso, en términos de enojo con la gestión porteña ven que Leandro Santoro tiene capitalizado ese voto y que no ven demasiada fuga hacia Horacio Rodríguez Larreta ya que, según sus propias encuestas, éste capitaliza más el “voto blando” del extinto Juntos por el Cambio que le parecerá demasiado la opción del candidato de origen radical hoy liderando la oferta peronista.

En cuanto al ex Jefe de Gobierno, continúa las recorridas en las que insiste en la instalación del “olor a pis” en las calles y en reflejar el descontento con el estado de la Ciudad. De perfil bajo, se muestra en solitario y camina barrios entre seis y ocho horas por día. En su equipo la definen como una campaña “chiquita, austera y pensando en el metro cuadrado”.

En contraposición con el PRO, cerca de quien dice querer asumir el rol de “intendente de edificio” para aportar su visión de Buenos Aires cuestionaron el inicio de campaña del macrismo con un acto en el Planetario. “Es lo que hoy Horacio no quiere representar porque no va más lo que viene de la política tradicional”, resaltan ante El Destape.

Su lista refleja ausencia de acuerdos políticos a excepción de Graciela Ocaña aunque con vistas a octubre. A diferencia de la última elección, se rodea de un grupo chico de asesores y entre ellos destaca Jaime Durán Barba. Con el gurú ecuatoriano mantiene una relación cercana desde hace años, tal es así que hasta asistió a su casamiento con Milagros Maylin. Si bien el ex estratega de Mauricio Macri le brinda su visión de la actualidad política, en el larretismo aseguran que no está en el día a día.

El día después de la elección en CABA

El escenario que arrojará el resultado de las elecciones no escapa a quienes se mueven por el tercer piso de la sede de Uspallata. De ocurrir un triunfo, el lunes 19 de mayo ingresará allí Jorge Macri con su figura fortalecida y legitimada para “ajustar fuerte la gestión” como describen cerca suyo y con la mirada puesta en 2027 para buscar la reelección. “Si ganamos, Jorge va a pedir que lo dejen gobernar tranquilo porque va a querer demostrar que es un gestor y que puede aportar un cambio diferencial”.

En caso de perder, lo que será un hecho histórico porque nunca fue derrotado el PRO en territorio porteño, sus funcionarios porteños saben que habrá que reiniciar la gestión ante el riesgo de que quede un Jefe de Gobierno deslegitimado. “Si perdemos, ahí hay que barajar y dar de nuevo y sacarse de encima vicios”, sentenciaron. Con ello, se vendrá un cambio de Gabinete profundo para dar un golpe de timón. del ex intendente de Vicente López se verá fortalecida y legitimada

En ese día después entra en juego la estrategia que se afrontará de cara a la nueva Legislatura. De las 30 bancas que entran en juego, el PRO que responde a Macri pone en juego sólo dos. De los seis que terminan su mandato bajo el espacio Vamos Juntos, dos están alineados a Horacio Rodríguez Larreta y otros dos a la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En Uspallata afirman que hasta acá a Jorge Macri no le resultó un obstáculo la fragmentación legislativa y confían que tendrá la muñeca política para manejarla. De todos modos, esa división puede ser aún mayor y más dura por la aspiración de cara al 2027 de los libertarios y sobre todo de Larreta y la formalización de un nuevo centro con el que sueña sin el PRO.