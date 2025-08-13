Kicillof visitó Olavarría a un mes de las elecciones: "Con el radicalismo se puede discutir"

Con una agenda cargada, el gobernador Axel Kicillof realizó una recorrida en la ciudad de Olavarría, donde visitó la Casa de la Provincia, junto con el Complejo Judicial de Azul y la pavimentación en la Avenida La Rioja. Durante el acto se refirió los escenarios electorales nacional y provincial y puso en valor al radicalismo por su "disposición para discutir ideas", en contraste con el presidente Javier Milei y el sector libertario. “Nosotros vamos a elecciones y siempre en las elecciones uno discute. Me toca discutir con una expresión política que está acá en la región como lo es el radicalismo histórico. No estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero valoro que no se hayan sumado a la motosierra: con el radicalismo se puede discutir", subrayó el gobernador desde la séptima sección bonaerense.

“Tenemos un presidente que cuando no está de acuerdo insulta, señala, maltrata. Nunca fue mi estilo. Cuando no estamos de acuerdo, discutimos con respeto. No va a salir nunca un insulto de la boca de este gobernador, aunque no esté de acuerdo con el desastre que están haciendo desde el Gobierno nacional”, aseguró Kicillof también, diferenciándose del presidente. Asimismo, sobre la situación económica, aseguró que "es mentira que no hay plata". "Ayer subieron la tasa de interés para los bancos al 75%. Ese dinero sale de los mismos fondos con los que no quieren terminar las obras. Para la deuda externa o la timba financiera siempre hay plata”, subrayó.

Para demostrar la recesión forzada por el modelo económico libertario, aseguró que "en toda la provincia hay comercios parados" y agregó: "Uno va a la industria y está todo parado porque tienen un dólar barato y abrieron las importaciones."

Esta situación no solo se remite a cuestiones económicas, sino que también afecta al área laboral: “Estamos perdiendo fuentes de trabajo en Olavarría, cerrando empresas históricas por la política económica de la Nación. Señor presidente, defienda el trabajo y la producción. Deje que la gente tenga su casa, su laburo, que venda en el comercio, que haya turismo y producción en la Provincia de Buenos Aires”.

Cómo afecta la motosierra a Olavarría

Entre las principales consecuencias que trajo la gestión nacional a Olavarría, el gobernador mencionó el freno al acceso a Sierras Bayas, la Ruta Nacional 3 y el edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). "Es un desastre para Olavarría, especialmente porque tenemos minería, construcción e industria que empiezan a parar. Ese multiplicador que tantas veces vimos hoy multiplica para abajo”, indicó.

“En Olavarría se está viviendo una situación difícil como en todo el país, pero con una intensidad aún mayor: el discurso de la obra pública cero podía sonar novedoso al principio, pero ya está teniendo un impacto feroz tanto en la industria como en la construcción”, señaló y agregó: “Por culpa de las políticas económicas de Milei cada día cierran más empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo en un municipio que representa al corazón productivo de nuestra provincia”.

En su visita, supervisó la pavimentación en Avenida La Rioja y destacó la conexión futura con el parque industrial con el tejido urbano. También recorrió el Polo Judicial, “una obra inmensa de 13.000 m2 que estuvo paralizada por corrupción en la época de (María Eugenia) Vidal, judicializada, y que hoy tiene 75 trabajadores de Olavarría”.

Por último y bajo esta línea, Kicillof destacó que la presencia del Gobierno provincial, en este contexto de ajuste nacional, es "muy importante" para mantener la calidad de vida de los habitantes de Olavarría. "El Gobierno provincial no va a hacerse el distraído con esta situación", concluyó.