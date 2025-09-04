Kicillof: "LLA tiene como candidatos a un ejército de mamarrachos"

A 3 días de las elecciones de medio término, el gobernador Axel Kicillof afirmó que “el gobierno está muy golpeado”, y dijo que “el domingo es muy importante, está en juego ponerle un límite a Milei”. “La Libertad Avanza tiene como candidatos a un ejército de mamarrachos”, destacó en El Destape Radio.

Respecto de un posible resultado electoral adverso para el gobierno Nacional, el dirigente que “se están atajando por si el resultado no es bueno, esperemos que no recurran a esos métodos. Bolsonaro (en Brasil) está siendo juzgado por haber dicho que hubo fraude; Trump (en Estados Unidos) tomó el Capitolio cuando perdió también. Esperemos que no agiten eso”.

En relación a los votantes libertarios, el Gobernador contó que “no hay mucha resistencia a admitir que lo de Milei es un desastre. A diferencia de que lo pasaba con el macrismo, que había un voto convencido a Mauricio Macri, ahora es una expresión bizarra bastante extraña de la ultraderecha para ver qué pasa. Y lo que pasó fue horrible. No encuentro muchos sectores que lo defiendan a Milei o tengan una expectativa”. En tanto, dijo que “es muy difícil encontrar algún candidato a concejal de La Libertad Avanza en algún distrito que tenga algún prestigio, alguna capacidad política o de generar algo”.

Sobre los fantasmas del "fraude", posibilidad que otra vez volvió a mencionar Javier Milei, el dirigente explicó que “cuando cambiaron el método electoral de la provincia - con la Boleta Única Papel - dijeron que era porque era más barato y para evitar el fraude, pero en toda la historia nunca hubo una denuncia seria. Además, la Boleta Única no representa un ahorro, es más caro; la elección va a salir el doble”.

Así será el cierre de campaña de Axel Kicillof

Este jueves 4 de septiembre, el gobernador hará el cierre de campaña de Fuerza Patria con recorridas por las Primera, Tercera y Octava sección electoral. Los lugares son claves para el peronismo y las secciones en las que estarán son las que definirán el resultado general de la elección de este domingo ya que concentran a uno 10 millones de votantes.

Desde las 10 de la mañana participará de la 7ma Edición de la Expo de la Industria y la Producción "Hecho en Merlo, Hecho con orgullo”, en Merlo (distrito de la primera sección electoral). La misma comenzó el lunes y está radicada en el predio El Remanso en Balastro 2201. El intendente local, Gustavo Menéndez, estará con el mandatario y con los candidatos y candidatas de dicha sección electoral.

Luego estará presente en Lomas de Zamora, distrito que gobierna Federico Otermin. En la ciudad que forma de la tercera sección electoral harán una recorrida por la obra en construcción de la Escuela Especial N° 508 “Hermandad Latinoamericana”.

Finalmente y por la tarde, el mandatario provincial terminará con las actividades de campaña en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Junto a Julio Alak y diferentes candidatos y candidatas recorrerán la obra en construcción de la avenida 60 que va de calle 139 a 143 y mantendrán un encuentro con vecinos y vecinas.

A las 17 horas en plaza Islas Malvinas habrá una mateada con los vecinos y vecinas. Estarán en una de las plazas que son “cábala” para el mandatario ya que en la misma realizaron actos para celebrar diferentes triunfos de la gestión. Luego de la mateada, los candidatos y dirigentes participarán de la charla de “Juventudes, Estados y participación: claves para un proyecto de país” en el Instituto de Capacitación Política, en calle 54 n 777 entre 10 y 11. El espacio es del intendente local.