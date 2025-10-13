Itai Hagman: "Estados Unidos va estar mirando si gana Fuerza Patria"

Itai Hagman, primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, advirtió este domingo que Estados Unidos "va a estar viendo" si el peronismo gana las elecciones del próximo 26 de octubre, luego del acuerdo anunciado con la administración de Donald Trump. "Hay una delegación completa de la política económica. No importa lo que diga Milei o Caputo, importa lo que diga (Scott) Bessent. Es un problema democrático porque a Bessent no lo votó ningún argentino", dijo Hagman en referencia al titular del Tesoro norteamericano, en diálogo con Roberto Navarro en Te Toman por Boludo (TTxB), por El Destape 1070.

En ese sentido, agregó que “Argentina y Estados Unidos tienen economías que compiten”, por lo que planteó que “el negocio (para Estados Unidos) es que se siga valuando el peso argentino”, de modo que Argentina se vuelva menos competitiva. Además, sostuvo que la política exterior del Gobierno generó un escenario contradictorio: “Estamos en el peor de los mundos, porque tenemos subordinación a Estados Unidos pero nunca abrimos tanto el comercio a China” como ahora, señaló.

El actual diputado nacional y candidato a la reelección resaltó que “no está en juego solo el Congreso”, ya que, según explicó, “el ciclo económico-político del Gobierno está agotado, pero su capacidad de daño no. Si destruyen el Garrahan o privatizan empresas estratégicas, va a ser difícil revertirlo”.

Del mismo modo, Hagman anticipó que al gobierno de Trump le importará si gana o pierde el peronismo. "Miei, Macri o Bessent, lo único que van a mirar el 26 de octubre es si Fuerza Patria ganó o no las elecciones", alertó.

Grabois: "Bessent busca un negocio de corto plazo"

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois, tercer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, advirtió que lo que busca Bessent mediante el acuerdo con Argentina es "un negocio de corto plazo" para sus amigos. "Están realizando un saqueo", graficó.

También en diálogo con El Destape 1070, Grabois adelantó que "en los próximos meses tenemos que construir un programa y explicarle a la sociedad lo que vamos a resolver" de cara a un futuro gobierno peronista.

En este sentido, señaló que "no es una elección legislativa común" por el nivel de lo que está en juego. "No se puede boludear con el voto. PBA y CABA son un balotaje, porque los que les molesta es Fuerza Patria", afirmó.

Y ejemplificó que con cuatro diputados más el peronismo hubiera podido rechazar más vetos de Milei, como el que el Presidente estableció al aumento en las jubilaciones pero que fue ratificado por el Congreso.