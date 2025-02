Grindetti renuncia en la Ciudad y se acerca a La Libertad Avanza

Néstor Grindetti renunciará esta semana a su cargo en la Ciudad de Buenos Aires y dará un paso adelante en su creciente vínculo con La Libertad Avanza. Si bien dejará el bastión electoral de Mauricio Macri, el ex intendente de Lanús no se irá del PRO porque pretende conseguir un acuerdo con el Gobierno con el fin de armar un frente opositor para ganar la provincia de Buenos Aires.

Grindetti le comunicó personalmente a Jorge Macri su salida. Dialogaron varias veces la semana pasada y a pesar de la intención del Jefe de Gobierno, Grindetti no dará marcha atrás y entre el martes y miércoles se hará oficial su renuncia. Hasta diciembre se desempeñó como Jefe de Gabinete y luego quedó a cargo de una secretaría que nunca entró en funciones. Su renuncia no implica, de momento, un pase a las filas de La Libertad Avanza como hizo Diego Valenzuela o los legisladores porteños que responden a Patricia Bullrich.

Desde el entorno de Grindetti le confiaron a El Destape que “no va a dar el salto” ni ocupará un cargo formal a la brevedad aunque en las últimas horas se especuló con que quedará al frente del banco BICE. Su foco estará en tallar en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la tercera sección, el acuerdo entre macristas y libertarios de cara a las legislativas. Como otros en el PRO impulsan, Grindetti cree que es necesario conformar un “frente anti Kicillof” para conseguir un triunfo en el bastión peronista que profundice aún más la crisis en el partido que encabeza Cristina Kirchner.

“Era insostenible la situación”, reconocieron a este medio desde la mesa chica de Grindetti y explicaron que la relación con Jorge Macri “está intacta” y que producto de ese buen vínculo entendieron que este era el mejor momento para irse y no esperar a marzo con el avance de las negociaciones por los frentes electorales. De hecho, la semana pasada Mauricio Macri puso a María Eugenia Vidal y a Diego Santilli a aportar músculo político y contener así la tropa. Sin embargo, desde el entorno del diputado nacional desconocen esa decisión y aseguraron que seguirá al frente del armado bonaerense.

Néstor Grindetti y Mauricio Macri no hablan desde hace más de un año.

La nueva función que se le había asignado y a través de la cual iba a tener como función principal el diálogo con gobernadores, intendentes y los bloques de la oposición en la Legislatura; era una excusa formal para mantenerlo en la estructura. Grindetti estaba incómodo por el desgaste que generó la interna con su segundo, Gabriel Sánchez Zinny, quien fue fortalecido por la intervención de Mauricio Macri en la alicaída gestión de su primo. Además de ascender a Sánchez Zinny y pedir el corrimiento de Grindetti, el ex Presidente puso a Fernando de Andreis a manejar la comunicación y tener un seguimiento minucioso de la administración y a Laura Alonso como vocera política.

Grindetti conoce a Mauricio desde la época en que trabajaba como cadete en Socma, pero hace más de un año que no tienen diálogo y el fútbol es la principal razón ya que el también presidente de Independiente no se puso al frente de la defensa de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como el ex Presidente esperaba.

Pese a este distanciamiento, Grindetti no se va del PRO y los pasos que vaya a dar en adelante será en acuerdo con la mesa bonaerense del partido. “No va a tomar un decisión individual”, destacaron. Grindetti fue el último candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires en una elección en la que se impuso en la interna a Diego Santilli. Allí fue también ocho años intendente de Lanús.

Del lado de los libertarios el que lleva las negociaciones en ese territorio es Sebastián Pareja, armador de Karina Milei, enfrentada con los Macri. En una entrevista con A24, Javier Milei dejó en claro que para él no son lo mismo Mauricio y Jorge. De hecho, en el distrito del alcalde porteño, LLA logró romper el bloque oficialista y llevarse tres legisladores. El enojo, entre otras razones, cobró impulso en el último tiempo por la contratación del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, a quien en Casa Rosada señalan como artífice de una “campaña sucia” contra Milei.

Este acercamiento de Grindetti a La Libertad Avanza no es nuevo. En diciembre, Diego Kravetz dejó también la Ciudad para pasar ser subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Kravetz es la mano derecha de Grindetti, a quien acompañó en sus años en Lanús y se hizo cargo de la seguridad del distrito. Tras no conseguir ser su sucesor, cruzó el Riachuelo junto a él y pasó a la misma área. Durante cinco meses fue el jefe de la Policía de la Ciudad, pero fue perdiendo poder por la interna con Waldo Wolff.

Por ahora, solo Kravetz fue el que dio el paso formal. En la Legislatura bonaerense, Grindetti tiene un legislador: el diputado Adrián Urreli. Según supo este medio, se quedará en el bloque PRO y no se moverá como hicieron en su momento Joaquín de la Torre y Daniela Reich, entre otros.

Con la salida de Grindetti, Jorge Macri pierde al funcionario que le servía de nexo con la oposición y que le consiguió alianzas clave para las aprobaciones de distintos proyectos, entre ellos el paquete presupuestario y el Código Urbanístico. Lo más urgente que viene ahora es la suspensión de las PASO, para lo que se necesitan 40 votos y que de aprobarse podría implicar un nuevo adelantamiento de los comicios locales potencialmente para el 11 de mayo.