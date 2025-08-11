El ex futbolista Claudio "Turco" García anunció que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre, en las listas del Partido Integrar, que encabeza el ex legislador porteño Daniel Amoroso.

Garcia publicó en su cuenta de la red social X: “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”.

Amoroso, ex titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara), publicó previamente en su cuenta de X: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”.

Según indicó Noticias Argentinas, Amoroso será el primer candidato de la lista y García el tercero, ya que la ley de cupo femenino establece que al encabezar la nómina un hombre el segundo puesto debe ocuparlo una mujer. Esta mañana ambos dieron inicio a la campaña electoral con una visita al club José Soldati, en Villa Soldati, que puede observarse en redes sociales.

García, referente de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina, explicó que será candidato porque considera necesario “cambiar la realidad” de la Ciudad: “Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia otra, pero ahora están muy parejas”, afirmó. Amoroso, por su parte, fue ocho años legislador porteño entre 2005 y 2013: accedió a ese cargo en dos ocasiones con listas del partido PRO.

