El Kremlin dice que el plan de paz de Ucrania necesita análisis y no se debatió en Abu Dabi

26 nov (Reuters) -El asesor del Kremlin Yuri Ushakov afirmó el miércoles que el último plan de paz de Estados Unidos para Ucrania requería un "análisis serio" por parte de Moscú y que no había sido discutido entre los representantes estadounidenses y rusos reunidos esta semana en Abu Dabi.

Ushakov dijo que representantes de los servicios de inteligencia rusos habían estado en la ciudad del golfo Pérsico para reunirse con sus homólogos ucranianos y discutir "asuntos muy delicados", incluido el intercambio de prisioneros.

Durante su estancia allí, también se reunieron con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, según informó un representante estadounidense a Reuters el martes.

Ushakov dijo que la reunión con el alto cargo estadounidense había sido inesperada y que no se había debatido el último plan de paz elaborado por Estados Unidos. No precisó de qué habían hablado realmente.

"No, el plan de paz no se discutió en Abu Dabi. El plan de paz aún no se ha discutido en detalle con nadie", dijo Ushakov al periodista de la televisión estatal rusa Pavel Zarubin.

"Lo vimos, nos lo transmitieron, pero aún no ha habido ninguna discusión."

Ushakov añadió que las propuestas requerían "un análisis verdaderamente serio, un debate serio".

"Algunos aspectos pueden considerarse positivos, pero muchos requieren un debate especializado entre expertos", dijo.

Con información de Reuters