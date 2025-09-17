Cumbre de Fuerza Patria: Kicillof convocó intendentes y candidatos de cara a octubre

Kicillof con intendentes (Archivo)

Tal como lo establece el calendario electoral nacional, el 21 de septiembre comienza formalmente la campaña nacional del 26 de octubre y, con esa fecha como horizonte, el gobernador Axel Kicillof convocó a una mesa de trabajo a los 82 intendentes y todos los candidatos y candidatas de Fuerza Patria en el camping del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), en Ensenada. “Se estima que sean entre 150 a 200 dirigentes”, detallaron fuentes gubernamentales a El Destape.

A la mesa de trabajo también fueron invitados Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno, por citar a algunos referentes de los distintos espacios que conforman Fuerza Patria. Jorge Taiana, cabeza de lista, confirmó su presencia. En tanto, desde la organización manifestaron que “se invitó a todos los intendentes y candidatos y candidatas”, y que será un encuentro “cerrado”. Tendrá como eje principal “el armado de la campaña nacional” próxima y, si bien el Gobernador llevará la voz cantante, “habrá un micrófono para que hable quien quiera hablar”.

Además realizarán un repaso de la contundente victoria del 7 de septiembre pasado y se hará foco en lo que se viene: “Ganar en octubre para seguir poniendo un freno a Milie”. Respecto de cómo será la campaña, no habrá mayores cambios: “equipo que gana no se toca”, remarcaron. “Hasta el 1 de octubre habrá recorridas por el conurbano e interior con inauguración de obras de todo tipo”. Luego de ello, y tal como establece el cronograma, no se podrán hacer actos de gestión.

Reunión de Kicillof con intendentes (archivo)

La cita será a partir de las 13:30 horas, mientras que el mandatario arribará a las 14. El camping de SOSBA, ubicado en Ensenada, es un espacio que el mandatario ha utilizado en varias oportunidades ya que cuenta con instalaciones cómodas y permite mayor privacidad para este tipo de reuniones.

Almuerzo post victoria

El lunes al mediodía, el Gobernador almorzó con la mesa chica política del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Según detallaron, el mandatario fue claro y no dejó posibilidad a interpretaciones: pidió “redoblar esfuerzos” y “militar” la boleta de Fuerza Patria. “Todos a militar”, les dijo y agregó: “Hay que volver a ganarle a Milei”.

Sobre el pedido de "militar" la boleta y "redoblar esfuerzos", desde el entorno de Kicillof explicaron a este medio que “era parte de un acuerdo que se había realizado antes del cierre de listas de la boleta desdoblada”. Durante el almuerzo, del que participaron la vicegobernadora, Verónica Magario, los ministros de Hacienda, Pablo López, de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; de Desarrollo Agragario, Javier Rodríguez, la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y los intendentes de Ensenada, Mario Secco, Lucas Ghi (Morón), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui), Alberto y Pablo Descalzo (Ituzaingó), y Fernando Espinoza (La Matanza) realizaron un balance del resultado electoral del 7 de septiembre y cómo dejó posicionado a su espacio dentro del peronismo. Estaban invitados también pero no pudieron asistir Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y el diputado nacional, Julio Pereyra.