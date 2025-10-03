Con qué documentos se puede votar el domingo 26 de octubre en las elecciones 2025

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 con la implementación de la Boleta Única de Papel

Las elecciones 2025 se desarrollarán el domingo 26 de octubre en todo el país para renovar cargos legislativos nacionales. En esta ocasión, además, se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) como nuevo instrumento de votación. Para participar, la normativa establece que es obligatorio presentar un documento físico válido, lo que garantiza la identificación de cada elector y la transparencia del proceso.

Documentos habilitados para votar en las elecciones

El Código Electoral Nacional define de manera precisa cuáles son los documentos que permiten emitir el voto. Entre ellos se incluyen:

Libreta de enrolamiento.

Libreta cívica.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta.

Cada elector debe presentar el documento que figura en el padrón electoral o una versión posterior emitida oficialmente. Esto significa que, en caso de poseer un ejemplar actualizado respecto al registrado, también será válido al momento de sufragar.

La Dirección Nacional Electoral aclara que, para los DNI en formato libreta verde, los duplicados y ejemplares con letras se consideran posteriores a los numerados. Por lo tanto, estos últimos también se encuentran habilitados para el acto electoral.

Condiciones para la validez del documento

Las autoridades de mesa tienen la responsabilidad de verificar tanto la correspondencia del documento con los datos del padrón como el estado físico del mismo. Un documento deteriorado, ilegible o alterado podría generar inconvenientes al momento de votar.

Presentar uno de los documentos habilitados resulta indispensable para poder ingresar al cuarto oscuro y participar de las elecciones 2025. La exigencia de documentación física apunta a evitar irregularidades y asegurar que cada voto sea emitido por la persona registrada en el padrón.

Restricciones: qué documentos no se aceptan

Para votar es obligatorio presentar un documento físico válido que figure en el padrón o uno posterior

Bajo ninguna circunstancia se podrá votar con versiones digitales. Esto significa que el DNI en la aplicación Mi Argentina, capturas de pantalla, copias digitales en el celular, fotocopias o constancias de trámite carecen de validez legal.

Tampoco será aceptada la denuncia policial por extravío como reemplazo del documento original. La normativa electoral es categórica: únicamente los documentos físicos habilitados permiten ejercer el derecho al voto.

La importancia de la Boleta Única de Papel

Las elecciones 2025 marcarán un hito en el sistema electoral argentino con la implementación de la Boleta Única de Papel. Este mecanismo busca simplificar el proceso, reducir costos de impresión y minimizar prácticas como el robo o la manipulación de boletas. Sin embargo, más allá de la innovación, la presentación del documento sigue siendo la condición indispensable para poder participar.

Resumen de los requisitos para votar

El voto se emite únicamente con documento físico válido.

Son aceptados libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI verde, DNI celeste y DNI tarjeta.

El documento debe ser el que figura en el padrón o uno posterior .

Ejemplares con letras son válidos, ya que se consideran posteriores.

No se aceptan versiones digitales, fotocopias, constancias de trámite ni denuncias policiales.

En síntesis, el requisito central para participar en las elecciones 2025 del 26 de octubre será presentar un documento físico autorizado y en buen estado. Esta exigencia constituye un elemento esencial para garantizar la identidad del votante y la transparencia de la jornada democrática.