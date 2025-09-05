Con foco en seguridad y justicia, Nuevos Aires cerró la campaña para la provincia de Buenos Aires

Ante una nutrida concurrencia reunida en el camping del sindicato de Guincheros en Berazategui, el diputado provincial Fabián Luayza y el candidato a legislador bonaerense Mauricio D’Alessandro encabezaron este jueves el acto de cierre de campaña del frente Nuevos Aires, con vistas a las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.

El evento reunió a dirigentes y candidatos de distintos distritos de la Tercera Sección Electoral. Participaron, entre otros, el presidente del bloque Gustavo Cuervo, la diputada Viviana Romano, y los postulantes a legisladores Micaela Kulling y Alejandro Trotta. También estuvieron presentes los candidatos a concejales Florencia Corpacci (Berazategui) y Juan Bernasconi (Quilmes).

En su discurso, Luayza destacó la importancia del trabajo territorial y apuntó a consolidar el espacio con la mirada puesta en futuras elecciones: “Estamos convencidos de que el camino es con los vecinos, escuchando a la gente y estando de este lado de la militancia. Estamos acá para dar una pelea muy grande en 2025, y seguros de que en 2027 vamos a ganar la intendencia de Berazategui”, aseguró.

En la misma línea, criticó a los espacios tradicionales por alejarse de los reclamos de la sociedad. “Las soluciones no tienen banderas partidarias. La gente quiere respuestas, no le importa de dónde vienen. Quiere salir tranquila a la calle, poder trabajar, tener salud. Y le importa poco si se llama Milei, Cristina Kirchner o como se llame. Nosotros vamos a presentar una verdadera alternativa que empieza acá. Por eso les pido que nos acompañen el domingo”, expresó.

Por su parte, D’Alessandro subrayó que Nuevos Aires “no se mete en el barro de la pelea entre los viejos partidos” y se definió como una fuerza “distinta, sin compromisos con la vieja política”. También, hizo hincapié en la necesidad de reformar el sistema judicial: “Hay una puerta giratoria en cada juzgado. Tipos con cinco causas siguen en la calle. Nosotros vamos a parar eso desde la Legislatura. En 2014 ya lo intentamos y el kirchnerismo lo votó en contra. Hoy, once años después, la inseguridad sigue siendo parte del día a día”, advirtió.

Durante el acto, también tomó la palabra Gastón Douek, uno de los impulsores del espacio, quien valoró el liderazgo de Luayza y lo diferenció de los referentes tradicionales: “Fabián hace las cosas por convicción, no por conveniencia. En política, eso es lo que marca la diferencia”.

Desde el escenario, la diputada Viviana Romano remarcó el carácter estratégico del momento electoral: “Esto recién empieza. Tendremos una elección este domingo, pero Nuevos Aires llegó para quedarse. Es un proyecto a futuro, que se prepara para competir en 2027”, afirmó.

El cierre de campaña reunió a candidatos de toda la región, entre ellos Guillermo Marchesi, Laura Leiva, Gabriel González, Nelson Ríos, Analía Esperón, Gastón Quinteros Torres y Marcelo Peña. También se hicieron presentes postulantes a concejales de distintos distritos del conurbano como Sergio Fernández (General Rodríguez), Marianela López (Hurlingham), Chapu Martínez (Morón), Tato Maglio (La Matanza), Nahuel Schmidt (La Plata), entre otros.

La jornada contó, además, con la presencia de los concejales locales Ezequiel Luayza y Rubén Romano (Berazategui), y Zunilda Benítez (Avellaneda), quienes acompañaron el acto junto a militantes y vecinos de la zona.