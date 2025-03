Carrió aseguró que será candidata en las elecciones y apuntó contra los hermanos Milei: "Marginales"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió anunció que va a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ahora apuntó contra Javier Milei y su hermana, a quienes trató de "marginales" y lo hizo a tres semanas del escándalo Libra.

"Esto es una estafa piramidal. Hoy mañana y siempre, en donde se beneficiaron los Milei. Por eso Davis, cuando dice la plata es de Argentina , dice de la Argentina de Milei", manifestó en declaraciones a la señal de cable La Nación+. Por otro lado, agregó: "Todo el mundo sabía que Milei y su hermana son marginales. No tienen aportes, su padre tiene mucho que ver... son marginales".

En este mismo sentido agregó: "se que Karina escribió la marca Milei en Argentina y esto tiene relación con los fondos que están estableciendo… es tan grosero todo. La sociedad ahora no lo quiere ver. Lo va a ver cuando venga la crisis y ahí me van a decir `ay Lilita tenías razón`". Por otro lado, aseguró que no le pedirá Juicio Político: "Los actos de corrupción ya se cometieron. Tengo muchos testimonios. Pero no será ahora, será el año que viene".

Asimismo, afirmó que respaldará el acuerdo del Gobierno con el FMI: "Tenemos el deber de acompañar el acuerdo con el Fondo. Fue lo que hicimos con el acuerdo que propuso el gobierno de Alberto Fernández. La única condición que vamos a poner para acompañar el acuerdo con el fondo es que no se utilice para planchar el dólar". En otro orden, anticipó que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que Paula Oliveto será postulante a "legisladora por la Capital Federal".

Denuncia penal contra Karina Milei por delitos de cohecho, tráfico de influencias y ética pública

En la jornada de este miércoles se conoció que denunciaron penalmente a Karina Milei por los presuntos "delitos de cohecho, tráfico de influencias e infringir la ley de Ética Pública" en el marco de la estafa cripto que protagonizó junto al presidente Javier Milei. Desde la Coalición Cívica señalan a la Secretaria General de Presidencia, frente a diversos chats difundidos, como la encargada de pedir sobornos en el escándalo $LIBRA.

“En su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por la condición de hermana, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas del Presidente. Ya habían existido menciones sobre pago de candidaturas, que fueron solo eso. Coincidentes, pero menciones sin precisiones. Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA, personas vinculadas, y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados -luego difundidos- que la denunciada era la que pedía sobornos. Uno de los que primeros en hacerlo, fue el trader Hayden Davis”, expresan en la denuncia los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.