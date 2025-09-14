Axel Kicillof: "Milei no escuchó las urnas"

"No hay un problema de déficit. Tranquilamente, podía haber sostenido las políticas para personas con discapacidad", remarcó Axel Kicillof.

Tras el triunfo contundente en las elecciones legislativas bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof analizó los resultados de cara a octubre y le dejó una advertencia al Gobierno Nacional: "Milei no escuchó las urnas, no escuchó lo que pasó, redobló la política".

"No hay un problema de déficit. Tranquilamente, podía haber sostenido las políticas para personas con discapacidad", remarcó el mandatario y precisó: "En julio emitió 17 billones para pagar los intereses. Tiene un problema de prioridades y por eso esta elección es tan importante, porque puede modificar y nadie le está pidiendo que deje de ser... Tiene que modificar la política porque se lo pidieron en las urnas".

Además, Kicillof descartó cualquier tipo de teoría sobre un "golpe suave" que intentaron instalar diferentes figuras de La Libertad Avanza en los últimos días. "Ahora está esto de la Asamblea (Legislativa), que no sé qué... Pero de ninguna manera, Milei lo que tiene que hacer es gobernar para las mayorías. El Gobierno tiene que cambiar sus políticas y el rumbo. Es imperioso y además Milei mismo lo puede hacer", subrayó en diálogo con Clarín.

"El dijo “tenemos que hacer una autocrítica”. Bueno, que la hagan y que tomen decisiones al respecto. Ahora, vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada y que se obstina en la misma política", añadió.

En cuanto a los motivos que llevaron a Fuerza Patria a imponerse en el territorio bonaerense, el mandatario explicó que debió a una multiplicidad de factores, pero se encargó en dejar en claro que ningún distrito piden menos Estado: "Me dicen que falta un jardín de infantes, que hay que hacer la cloaca, que hay que pavimentar la ruta. En la provincia de Buenos Aires la salud pública, la educación pública en el interior, pero también en el conurbano, tienen un papel determinante más allá de las deficiencias, de lo que falta y de los esfuerzos que estamos haciendo también transformando la seguridad de la Provincia, cambiando los formatos de aprendizaje y construyendo infraestructura. Lo que diría es que nosotros trabajamos de esta manera y hay una necesidad por más educación, más salud, más seguridad".

"La demanda en los hospitales públicos provinciales y municipales de medicamentos y de atención subió un 30% desde que llegó Milei", detalló Kicillof y añadió: "Porque la medicina privada está en una crisis enorme. Miren la paradoja, Milei vino a privatizar y está estatizando, porque lo que antes se resolvía por privado por el desastre del poder adquisitivo y la situación social, económica y laboral que está generando se descarga sobre el sector público. Y al mismo tiempo Milei quiere fundir a los estados provinciales".

La economía de Milei y Caputo

En otro tramo del reportaje, el gobernador de Buenos Aires analizó el plan económico del Gobierno y descartó cualquier tipo de afinidad entre la escuela austriaca y Luis "Toto" Caputo. "El ministro de Economía ni debe saber quién es Böhm Bawerk o Mises o Hayek. El ministro de Economía es un tipo de JP Morgan, como todo el equipo económico, que trató de sostener un dólar fijo desde el comienzo tras una devaluación. El tipo de cambio se fue atrasando y evidentemente el dólar está barato, no lo digo para discutir cuál es el nivel de tipo de cambio, sino porque es más barato veranear en Brasil que ir a la Costa Atlántica".

"Trataron de sostener un dólar barato, los salarios reprimidos, jubilaciones bajas y el gasto público con una contracción infernal. Esto se hizo veinte veces en la Argentina. ¿Cómo van a subir los precios así? Cuando era ministro de Economía yo decía que podía bajar los precios a costa de una enorme recesión, de una apertura importadora, de la destrucción del aparato productivo... bueno, así sí se puede hacer la estabilización. Lo que pasa es que el resultado, en términos estructurales, en materia social, laboral, es lo que estamos observando", añadió.

"Lo que no quiere decir que estos planes que se aplican en cada momento del tiempo tenga la misma significación. Cuando lo aplicaron en los 90, para mí un plan prácticamente igual al de aquel entonces, el mundo era librecambista. Estaba el Consenso de Washington, el Fin de la Historia, el Fin de las Ideologías... Hoy en cambio tenemos un mundo proteccionista y nacionalista como vemos en el corazón de Occidente. ¿Qué hace Estados Unidos hoy en 2025? Proteccionismo. Donald Trump dice “yo quiero que los autos se produzcan en Estados Unidos, para cuidar la industria nacional y el trabajo nacional, para mejorar los salarios industriales”. Este plan este de estabilización de la Argentina está entonces a contramano de la historia", concluyó.