Vidal sorprendió y dijo qué piensa sobre el ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio

La diputada del PRO se manifestó sobre la polémica que hizo estallar a Juntos por el Cambio por el ingreso del gobernador cordobés.

María Eugenia Vidal finalmente contó qué piensa sobre el posible ingreso de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Se trata de la polémica que hizo estallar a ese espacio opositor por el ingreso del gobernador cordobés. La diputada se mantendrá "neutral".

"La discusión no se tiene que dar en estos términos: por los medios, con descalificaciones, sin diálogo privado, y donde cada uno pueda honestamente discutir su posición", dijo en una entrevista a La Nación +.

Vidal afirmó: "No voy a hacer cómplice en algo que nos hace daño como espacio. No quiero más ser una dirigente de Juntos por el Cambio que esté confrontando o peleando públicamente", expresó en medio de la tensión en JxC. También dijo "tengo posición", aunque se mostró neutral, ni a favor de la posición de Horacio Rodríguez Larreta ni de la de Patricia Bullrich, quien está en contra de que ingrese Schiaretti.

Asimismo, la diputada manifestó: "Hice pública mi posición para ampliar Juntos por el Cambio a favor de José Luis Espert, a favor de Margarita Stolbizer y a favor de Ricardo López Murphy, quien tuve el honor de compartir lista". Así mostró Vidal amplitud y agregó: "También estoy a favor de que vengan personas de otros partidos. Compartí lista con Martín Tetaz, que me parece un gran dirigente. O Facundo Manes, que se incorporó en la provincia de Buenos Aires.".

Espert confirmó este jueves su incorporación a Juntos por el Cambio con fotos con los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. "Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos", afirmó. Por su parte, el alcalde porteño celebró la adhesión de Espert a la alianza opositora y volvió a insistir con la necesidad de ampliar el Frente político. El mensaje fue publicado en medio de la interna por la incorporación del gobernador Juan Schiaretti.

Vidal se quejó de las formas del debate en JxC. "Esto se ha convertido en una discusión en términos duros que no comparto, porque no comparto esta manera de discutir. Se aleja de lo que los argentinos nos piden. No voy a ser parte de algo que critico", afirmó.

Patricia Bullrich también hizo lo propio en su cuenta de Twitter y destacó desde las elecciones de 2021 bregó para que Espert se incorpore a Juntos por el Cambio. "Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo", planteó dejando en claro su oposición a la incorporación de Schiaretti, propuesto por Larreta.

Milei contra Espert

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, apuntó este jueves contra el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, y aseguró que "decide estar con la casta" de cara a las próximas elecciones luego de la confirmación de su ingreso a Juntos por el Cambio (JxC). Al mismo tiempo, se refirió a la posibilidad de una alianza con la precandidata presidencial y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y si bien no lo veía con malos ojos en tiempos pasados, hoy el proceso electoral "está muy avanzado".

En declaraciones radiales a Radio Continental, el líder libertario apuntó contra JxC y la determinación de Espert, a días del cierre de listas: "Es una decisión que yo no tomaría. Juntos por el Cambio es un rejunte de personas y lo único que les importa es llegar el poder para tener cargos y no transformar a la Argentina". Y añadió en la misma línea de declaraciones pasadas: "El PRO está condenado al fracaso, nunca sería parte de algo que va a fracasar".

Además, en diálogo con Radio Mitre, Milei señaló que no está de acuerdo con la decisión de Espert y aseguró: "Ya hemos visto cómo utilizan a los liberales de cortina para agredir a otros liberales y los terminan usando para relegarlos de cualquier puesto. Ya se fagocitaron a otros". Y añadió: "Ha sido un factor determinante en la elección de mi estilo y en mi forma de encarar el análisis económico con crudeza. Le he tenido mucho afecto y admiración, prefiero dejar de lado su versión política porque él decide estar con la casta".