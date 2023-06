Sorpresa: Aníbal Fernández lanzó una inesperada frase sobre Scioli y Alberto Fernández por las elecciones 2023

El ministro y apoderado del sector que impulsa la precandidatura de Scioli ratificó que el embajador no se va a bajar de las PASO. Admitió que la discusión por el piso en las PASO "fue muy acalorada".

El ministro de Seguridad y apoderado del sector que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli, Aníbal Fernández, ratificó que el embajador argentino en Brasil “no se va a bajar” de su postulación para las PASO y aclaró que "no es el candidato de Alberto Fernández". Admitió que la discusión por el piso en las Primarias "fue muy acalorada".

El funcionario admitió que "hubiese preferido un único candidato" pero "es muy difícil cuando cada uno se aferra a esa postura". En este sentido, ratificó su apoyo a la precandidatura de Daniel Scioli que "cumple con los requisitos que se necesitan, es aplomado y tiene la cabeza bien puesta".

En este marco, aclaró que el presidente Alberto Fernández "nada tiene que ver con esto, él no está participando de la elección" y que "Daniel Scioli no es el candidato de Alberto, que eso quede bien en claro". También afirmó que "esto no va a en detrimento ni de Massa ni de Wado, que les tengo mucho cariño".

"Yo no soy quien para decir quién se tiene que quedar y quién se tiene que ir. Hasta ahora sabemos que está Scioli y que él deberá elegir, en conjunto con el grupo, a un candidato o candidata a vice. Del otro lado, tiene que pasar lo mismo con sus candidatos. ¿Quiénes son los que van a estar? ¿Quiénes son los que se van a ir? No lo sé", enfatizó el ministro.

Sostuvo que "más chances se tienen cuando uno es conciso y contundente en las decisiones de las políticas públicas que va a aplicar. Ahí se tienen chances. Estoy convencido que no hay otra forma de hacer política que no sea hablando, que no sea siendo contundente".

Piso en las Primarias

En este sentido, Aníbal Fernández admitió que lo que se discutió "de forma acalorada" fue el piso electoral. Se refirió a la pelea por el piso en las Primarias que dividió las aguas dentro del oficialismo ya que desde un sector querían que sea de 40 por ciento. "Esto nos hace mal a todos si no lo ponemos en un formato que nos convenga a nosotros y a todos los compañeros que quieran participar. Eso se entendió y se resolvió", agregó.

"Hablaban del 40% del piso, nosotros discutimos que fuera el 25% como dice nuestra Carta Orgánica y acordamos en el 30", explicó en C5N. Ayer el ministro de Seguridad había exigido que “las reglas de participación en la interna sean democráticas" y "se cumplan con las leyes”, ya que si no “se recurrirá a la Justicia”.

“Solicitamos que se cumpla con la Ley. No vamos a aceptar ni por el respeto por la minoría ni por la forma de selección de los legisladores que haya nada contra las leyes. Sino vamos a recurrir a la Justicia para que lo ponga en orden porque nosotros queremos que sea una participación lo más democrática posible y siempre apegada a las normas”, afirmaba Fernández en declaraciones a Radio 10. Las declaraciones del ministro se produjeron en una jornada de definiciones y negociaciones para el FdT, ante el vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas, de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.