Patricia Bullrich confirmó a Rodríguez Larreta como su Jefe de Gabinete

Patricia Bullrich confirmó en una conferencia de prensa en el Jardín Botánico al exprecandidato de JxC como su Jefe de Gabinete en su eventual gobierno.

Patricia Bullrich anunció este sábado 14 de octubre en una conferencia de prensa realizada en el Jardín Botánico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Horacio Rodríguez Larreta será su Jefe de Gabinete en caso de triunfar en las elecciones 2023 que se llevarán a cabo en menos de 10 días. El anuncio se produce a pocas horas de que la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) se mostrara con Mauricio Macri, tras los encontronazos que tuvieron durante la semana pasada por las declaraciones del ex presidente sobre Javier Milei.

Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales del 22 de octubre y los candidatos empiezan a confirmar públicamente sus equipos. El caso más reciente fue el de Patricia Bullrich, que reveló quién será su Jefe de Gabinete en caso de resultar elegida como presidenta en los comicios, que según las encuestas que se van conociendo en los últimos días, se mantiene tercera, sin la posibilidad de alcanzar un eventual balotaje.

"Para lograr que este cambio sea con acción y ejecución, rápida y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como Jefe de Gabinete", anunció Patricia Bullrich en una conferencia de prensa que realizaron en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. En la breve presentación, la candidata destacó en más de una ocasión la "capacidad de gestión" del saliente Jefe de gobierno porteño y también le agradeció por haber aceptado su propuesta.

"Estamos armando el mejor equipo para sacar a la argentina adelante. Por eso tomé la decisión de convocar a Horacio a que se sume como jefe de Gabinete en mi gobierno a partir del 10 de diciembre. Todos conocemos la gran capacidad de trabajo y de gestión que tiene. Será fundamental para implementar el cambio que necesita la Argentina", expresó la candidata.

En este sentido, sumó: "En las PASO millones de argentinos eligieron una visión y un liderazgo para Juntos por el Cambio. Con esa visión, ese liderazgo claros y todos juntos trabajamos todos juntos para hacer ese cambio posible.¡Es juntos, es ahora, es para siempre!".

Por su parte, Rodríguez Larreta retribuyó el agradecimiento y aseguró que para él es un "orgullo seguir siendo parte" de JxC. De todos modos, el exprecandidato macrista también reconoció: "La elección fue un golpe para mi".

La próxima semana de la candidata estará enfocada en los cierres de campaña, ya que viajará a La Plata para acompañar al candidato de JxC Julio Garro. En tanto el lunes hará lo propio con Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego irse al interior. Más tarde se podrá ver a Bullrich en el cierre de campaña de Néstor Grindetti, quien buscará vencer a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

El entorno de Bullrich reconoció que "los audios de Melconian" son verdaderos

El entorno de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023, Patricia Bullrich, no le esquivó a la difusión de "los audios de Carlos Melconian" y un importante dirigente de ese espacio le confirmó a El Destape que "son verdaderos". De todos modos, buscaron poner paños fríos y aseguraron que se trata de "escuchas viejas" lo que se conoció acerca del eventual ministro de Economía en un gobierno de Bullrich.

De acuerdo a lo que surge de "los audios de Melconian", los mismos son luego de que el economista renunciara a su cargo como presidente del Banco de la Nación Argentina durante el mandato de Mauricio Macri, a principios del 2017. "Reconocen que (Mauricio Macri) espió a Melconian cuando era presidente del Banco Nación... Cómo naturalizamos en Argentina que hay un señor que espió a todo el mundo", marcó el periodista y director El Destape Sin Fin, Roberto Navarro.

Los audios mencionados se hicieron virales en la plataforma "X" (ex Twitter), bajo la tendencia #MelcoGate luego de que el periodista Tomás Méndez -en Canal Extra- publicara una serie de intercambios telefónicos del político con su mano derecha Facundo Maino y una mujer con quien habría tenido encuentros íntimos a cambio de cargos públicos.

"Ya con este tema entre que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadies abe de dónde salen... La verdad es que vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona porque no califico a las personas como basuras, sino por las cosas que hace", lanzó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia durante la jornada del miércoles pasado.

En esa línea, la candidata cambiemita aseguró que todo le parece "sucio" y que estos hechos son "un instrumento de las campañas" electorales. "Tendrían que tener trazabilidad, porque no cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier lado. Son operaciones de quinta categoría, Argentina está acostumbrada a ellas", cerró. Tras sus declaraciones radiales, desde el bullrichismo señalaron que se trata de escuchas ilegales y que además, es "fuego amigo" dentro de Juntos por el Cambio.