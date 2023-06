Parrilli sobre la fórmula de UP: "Massa-Rossi es la unidad posible"

El senador oficialista celebró los nombres que representan al peronismo en las elecciones, dijo entender "la realidad del contexto" y se mostró autocrítico con el gobierno.

El senador nacional de Unión por la Patria (UP), Oscar Parrilli, se refirió a la fórmula presidencial del oficialismo y destacó la elección de los nombres de cara a las próximas elecciones presidenciales. Si bien remarcó que dentro del espacio tenían al candidato definido y "apostaban" por el ministro Eduardo "Wado" de Pedro, dijo entender "la realidad del contexto y de nuestro sector" tal como señaló el pasado lunes la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tras llenar de elogios al precandidato presidencial Sergio Massa, apuntó sobre la fórmula: "Ésta es la unidad posible".

En diálogo con Crónica Anunciada, por Futurock, el dirigente político marcó que las explicaciones las dio la dos veces mandataria desde Aeroparque. "Apostábamos a una figura joven, nueva, distinta, hijo de la generación diezmada como era Wado. Ella entendió, y nosotros la acompañamos, de que la necesidad que teníamos como espacio político era ver, comprender la realidad del contexto y la realidad de nuestro sector, qué es lo que era el FdT que no solo conformamos nosotros sino también los gobernadores, los intendentes, la CGT, los movimientos sociales, otro partidos", manifestó. Y añadió: "En ese marco lo prioritario era la unidad, lograr una fórmula que tuviera el consenso mayoritario. Surgió la fórmula Massa-Rossi, que obviamente comparto, apoyo y voy a trabajar para su triunfo".

Por otro lado, Parrilli marcó que la unidad refleja las necesidades del país, argumentando que "no es momento de profundizar nuestra identidad o principios sino priorizar la situación general del país que nos dejó el macrismo con esta tremenda deuda con el Fondo, el tema tarifario, la política de salarios" por lo cual, para resolver esos problemas, marcó que "debemos estar unidos". Además enumeró otras problemáticas como la pobreza, el aumento del desempleo, las empresas que cerraron, endeudamiento del país y las familias, la actividad económica y el descenso del PBI. "Nosotros tuvimos tres años donde no supimos dar respuestas claras a todos estos problemas y no los pudimos resolver", dijo de forma autocrítica.

Con respecto al precandidato Massa, el senador solo brindó palabras de elogio: "Destaco su capacidad, su nivel de compromiso de gestión, tiene equipo y ha comprendido cuáles son los problemas a resolver en este momento. Como dijo Cristina, recibió una papa caliente y se trata de llevar hasta fin de año, que no se queme y de enfriarla lo más posible para que el nuevo gobierno resuelva después definitivamente estos problemas estructurales y ahí empezar una senda verdadera de crecimiento para todos los argentinos, no para cuatro vivos como lamentablemente ocurrió en estos tres años de gestión". Y añadió: "Confío en su amplitud, en su capacidad de mirar la realidad y de resolver esos problemas de acuerdo a lo que la realidad le va marcando. Además estamos con él todos los sectores de UP, lo vamos a ayudar y lo vamos a acompañar. Cuando no nos gusten cosas, se lo vamos a hacer saber como corresponde". Mientras que sobre el acuerdo con el FMI, sentenció: "Él es consciente de que hay que resolver esta atadura, para liberarnos lo antes posible. En algún momento, hay que volver a sentarse en la mesa y conversar la necesidad de ir a un plan de desendeudamiento definitivo".

Sobre la caótica jornada del viernes, Parrilli marcó que "siempre todas las cosas se pueden hacer mejor, con el diario del lunes es así" y que muchas veces "la política es disparidad de opiniones, a veces de defectos, atributos y miserias de los seres humanos" por lo que pueden darse momentos de disputa. "Hay que conducirlos y ordenarlos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la familia y del pueblo", marcó. Mientras que se mostró crítico con el albertismo, que en un principio buscaba ir a primarias y luego bajó la candidatura del Embajador en Brasil. "Son ellos los que tienen que dar explicaciones, sobre todo a (Daniel) Scioli. Si todo era por dos cargos de diputados nacionales, ¿para qué tanto escándalo y tanto daño? Hubo un cierto grado de irresponsabilidad en esas actitudes y de no comprender el contexto, no tener dimensión de las responsabilidades que tenemos siendo gobierno", lanzó.

Por último, el senador habló del rol de CFK tras las próximas elecciones. "Cristina es una militante como todos nosotros, va a seguir militando y es la presidenta honoraria del Instituto Patria. Va a seguir siendo la referente política del sector mayoritario de nuestra fuerza política, el kirchnerismo. Va a seguir trabajando, no solo por el bien del país, sino también para una buena gestión de gobierno. El resultado no está dicho, nadie puede decir ni que ya ganamos ni que ya perdimos. Hoy somos competitivos y varios están planteando la alta posibilidad que tenemos de seguir gobernando", sentenció.