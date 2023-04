Otro papelón: Milei cortó una entrevista en TN cuando lo cruzaron por la dolarización

El diputado nacional de La Libertad Avanza interrumpió la comunicación en una entrevista televisiva en vivo cuando el economista liberal Roberto Cachanosky le cuestionó su propuesta para la economía.

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei cortó el teléfono una entrevista televisiva en vivo. Lo hizo tras cruzarse con el economista liberal Roberto Cachanosky, con quien ya había tenido una disputa semanas atrás.

En el canal TN, Milei insistió con su plan de dolarización de la economía, poniendo como caso ejemplo a Ecuador. Cachanosky le lanzó: "Javier, no conocés el caso ecuatoriano. Estás diciendo cualquier cosa".

El libertario respondió: "Muchachos, me está saliendo el avión. Digo, (Sic,) estamos por despegar y no podemos porque yo estoy hablando. Les mando un gran saludo". Acto seguido, cortó el teléfono.

"Yo no tengo imagen y estoy contestando", le respondió Cachanosky, previo a que Milei cortara la comunicación. En sus redes sociales, el economista se mofó del libertario con el mensaje: "Arrugando y diciendo que tienen que despegar".

Previo a eso, los conductores de TN quisieron hacer interactuar a Milei con Cachanosky respecto al tema dolarización. Luego de que este dijera que el diputado "explica mal" el tema y que la forma en la que lo plantea "termina en una confisación de depositos".

El dirigente de La Libertad Avanza le espetó: "Es la opinión de Roberto si cree que lo explico mal. Trato de hacer lo mejor que puedo y afortunadamente mucha gente lo endiende".

Semanas atrás los dos economistas tuvieron un cruce por redes, luego de que Cachanosky publicara una planilla de ANSES en la que reveló que el candidato que está en contra de lo que él denomina "la casta" trabajó en la Cámara de Diputados de la Nación desde abril de 1994 hasta diciembre de 2020.

Fuentes cercanas a Milei desmintieron los dichos de Cachanosky y presentaron un informe de la AFIP que no trabajó ahí por "24 años". En ese sentido, exhibieron que en la nómina del Congreso no figura.

Milei afirmó que eliminaría la obligatoriedad de la educación

El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei volvió a manifestarse en contra de la educación pública y gratuita. En este caso, no solo volvió a reivindicar el arancelamiento, sino que afirmó que, en caso de ser electo presidente, eliminaría el carácter obligatorio de la educación.

"El sistema de la obligación no funciona. Si queres estudiar vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. Cambia el sistema, el tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponerles tu patrón moral. Si quiere estudiar, estudia. Obligar no me gusta", explicó Milei en declaraciones a Radio Mitre.

Sobre el tema de la educación, el libertario consideró que no hay educación gratuita en el país, ya que "gratis no hay nada". Y siguió: "Alguien lo tiene que pagar. Pagas los impuestos. No existe el gratis, alguien paga".

"¿El sistema como está ahora funciona bien? El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor. En las pruebas PISA estamos pésimo y nos echaron por fraguar la muestra. Aún así dio mal", se preguntó el economista que promueve un "plan motosierra" contra el estado.

"La educación es un desastre y el país un baño de sangre", opinó, para luego señalar: "Hay un Estado fallido que todo lo que hace lo hace mal. Las instituciones tiene que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del estado".