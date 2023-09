Massa en la previa de la cumbre con gobernadores: "Todos somos conscientes de lo que está en juego"

El ministro y candidato a presidente de Unión por la Patria viaja a Tucumán para encontrarse con los gobernadores, la cúpula de la CGT y candidatos del oficialismo, incluyendo un reaparecido Máximo Kirchner. Massa contó que habló con cada gobernador y le pidió que se "pongan las pilas" para las elecciones de octubre. El candidato promete recorrer al menos una vez cada provincia.

Sergio Massa relanza este viernes y sábado la campaña de Unión por la Patria en Tucumán con los gobernadores, la CGT y candidatos del oficialismo, incluyendo a Máximo Kirchner, con el objetivo de asegurarse un lugar en el ballotage. Las últimas encuestas muestran que estaría consiguiendo esa finalidad, con Massa y Javier Milei subiendo unos puntos y Patrricia Bullrich no pudiendo retener a los votantes de Juntos por el Cambio en las PASO. "La idea es poner en marcha la campaña en todo el norte", explicó anoche Massa el plan, que apunta a juntar muchos más votos en provincias donde habitualmente gana el peronismo y en agosto Milei consiguió porcentajes llamativos. "Las PASO te entiendo, ahora ponete las pilas", contó el candidato que les dijo a los gobernadores con los que estuvo hablando. "Todos sabemos lo que se juega", cerró.

La primera actividad será por la tarde en la gobernación de Tucumán donde, en su rol de ministro, firmará convenios con los gobernadores del Norte Grande, incluyendo la eliminación de retenciones a productos regionales como el tabaco. Massa anoche estuvo en la TV Pública y contó que el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, lo llamó para felicitarlo por la medida. Los diez gobernadores del Norte Grande, incluyendo los dos radicales que lo integran, se reunirán la semana que viene para emitir un documento en rechazo a las propuestas de Milei como, por ejemplo, la eliminación de la coparticipación federal. En muchas de esas provincias ganó el candidato de La Libertad Avanza y los mandatarios provinciales quieren ser explícitos en los perjuicios que podría acarrear su propuesta para sus comprovincianos.

El candidato contó que tuvieron una larga reunión en el comando de campaña de la que participaron Máximo, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini, incorporada también al equipo luego de las PASO. "No miremos más para arriba. Hagámonos cargo de lo que hacemos y vamos para adelante", fue lo que concluyeron, en referencia a que no debían esperar a ver si la vicepresidenta Cristina Kirchner participaba o no de las actividades. Coincidió con aquello que planteó el gobernador Axel Kicillof acerca de la "nueva canción" que debía tocarse, en referencia a que debían hablar más de futuro que del pasado. "Sin nostalgia pero con aprendizaje, hablandeo del futuro", explicó Massa, que se mostró seguro de que Unión por la Patria entrará en el ballotage y terminará ganando las elecciones.

Para que ese plan se haga realidad, será indispensable un trabajo más intenso de las estructuras provinciales. Massa marcó que en aquellos distritos en los que el 13 de agosto estuvieron en juego las autoridades locales -CABA, provincia de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos- Milei no ganó y obtuvo porcentajes inferiores al del resto de las provincias. La conclusión fue que cuando las estructuras provinciales ponen cosas en juego, militan con otra intensidad.

Ahora los gobernadores también tendrán que defender su representación en el Congreso, dado que en octubre se eligen senadores y diputados. El sábado a la mañana, en Tucumán, se reunirá con gobernadores, intendentes, legisladores y candidatos provinciales. Pasado el mediodía será el acto que se espera multitdinario en el Hipódromo tucumano, con el gobernador Juan Manzur como anfitrión. Manzur es otra incorporación del equipo de UP: tendrá a su cargo todo lo referente a la campaña en el norte del país.