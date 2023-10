Massa, de cara a las elecciones 2023: "Es una muestra de debilidad que un candidato ande repartiendo cargos"

El candidato a presidente del oficialismo se diferenció de Javier Milei y Patricia Bullrich, quienes ya anunciaron a miembros de sus eventuales gabinetes.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, se diferenció el martes de los aspirantes a la presidencia de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, Javier Milei y Patricia Bullrich, al señalar que "andar repartiendo cargos" antes de la primera vuelta es una "muestra de debilidad".

"Es una muestra de debilidad que un candidato ande repartiendo cargos, porque lo que los argentinos eligen es quién lidera. Y cuando vos empezás a repartir cargos como caramelos, en realidad lo que estás haciendo es de alguna manera tratar de armarte como muletas porque no te da a vos la autoridad política, la capacidad de liderazgo, la capacidad de solución de problemas para convencer al electorado", dijo Massa en diálogo con C5N, y señaló que los dirigentes que lo hacen se van "apalancando en usar nombres que generen o pongan los atributos" que los candidatos no tienen.

En la misma línea, el ex presidente de la Cámara de Diputados sostuvo: "Yo creo que hasta la primera vuelta cada uno de nosotros lo que le tiene que mostrar a los argentinos es que es capaz de enfrentar la inseguridad, de contarles cómo va a generar trabajo, de contarles el programa de lotes con servicios en nuestro caso, que son dos millones de familias que van a poder acceder a su lote con servicios; de contar el crédito hipotecario, porque hay millones de argentinos que tienen el deseo y la necesidad de volver a recuperar el crédito hipotecario; de contar cómo vamos a hacer para luchar contra el narcotráfico".

Además, manifestó que ahora, en la previa de los comicios del 22 de octubre, es el momento de que cada uno de los postulantes "cuente en qué país cree". "Y que, además, lo cuente genuinamente desde la charla, no leyendo lo que escriben otros. Porque si hay algo que me pareció malo del debate y que no lo vi ni en la Cámara de Diputados fue esto de los candidatos leyendo cosas que escriben otros", añadió.

Asimismo, el candidato del oficialismo sostuvo: "Me parece que este es el tiempo en el que nosotros tenemos que abrazar, seducir, convencer, pedir disculpas. Esa es nuestra tarea como candidatos. No andar viendo cómo repartimos carguitos porque si no terminamos haciéndole el juego a los que hablan del tema de la casta".

Estas declaraciones las emitió al referirse a sus dichos previos sobre el gabinete, cuando había revelado "la mitad de los que hoy son ministros" no lo serían en un eventual gobierno suyo. No obstante, subrayó: "Si hay gente trabajando en una tarea y es parte de mi fuerza política, merece que yo le tenga respeto hasta el momento en qué termina su tarea. Obviamente yo creo que hay que hacer cambios, tengo además la decisión de hacer cambios respecto del rumbo y del funcionamiento del Estado. Yo creo en un Estado presente pero eficiente".