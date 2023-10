Massa, a cinco días de las elecciones 2023: "El domingo vamos a ganar y a dar vuelta la historia"

El candidato a presidente de Unión por la Patria encabezó un acto por el Día de la Lealtad en la cancha de Arsenal de Sarandí junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, aseguró que la coalición oficialista va a "dar vuelta la historia" el próximo domingo, fecha de la primera vuelta de los comicios. El candidato encabezó un acto por el Día de la Lealtad peronista junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la cancha de Arsenal de Sarandí.

Ante miles de personas que coparon el estadio de Sarandí, Massa les agradeció a Kicillof, a los intendentes del oficialismo y a los militantes. "Sé del esfuerzo que vienen haciendo y sé que ese deseo de que el domingo cueste lo que cueste se va a hacer realidad el domingo porque estamos dando vuelta la historia, estamos construyendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el norte argentino, desde la Patagonia, la victoria de Unión por la Patria", exclamó el ministro de Economía.

"Venimos en este 17 de octubre a decirles a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras que nuestro primer compromiso, nuestro primer acuerdo sobre la lealtad de nuestro gobierno desde el 10 de diciembre es lealtad con el trabajo", dijo Massa y agregó: "Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan, y queremos una Argentina que siga generando trabajo, que nos permita mejores salarios, mejores jubilaciones, que nos permita incorporar a los trabajadores de la economia social al sector de la proteccion del Estado".

El ministro de Economía se posicionó en defensa de la educación pública y se diferenció de los otros candidatos a la presidencia. En el acto, apuntó contra los que "creen que se puede arancelar la escuela, que se puede mandar a una familia a mendigar un voucher, que se puede cobrar la universidad". "Argentina es símbolo de educación publica, gratuita, de calidad e inclusiva", subrayó.

El ex presidente de la Cámara de Diputadas recordó la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores, cuyo proyecto de ley fue aprobado en el Congreso semanas atrás. "Ya hay más de un millón de argentinos que aunque vaya (Patricia) Bullrich a la tele a decir que lo va a sacar, desde este mes ya no pagan Ganancias. No se los va a sacar nadie porque el Congreso lo hizo ley, quédense tranquilos", añadió.

Sobre el final del discurso, Massa asumió "un compromiso de trabajo" y, en dirección a Kicillof, declaró: "Quiero que cuentes conmigo vos y tu equipo. El 10 de diciembre como presidente la lucha contra la inseguridad va a ser una pelea personal. Contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el delito, contra aquella justicia que se hace la desentendida y libera delincuentes que conviven con las victimas. Me van a tener al lado trabajando codo a codo porque quiero que la defensa de la vida y de la paz sean valores que representen a Unión Por la Patria

Noticia en desarrollo