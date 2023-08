Manes expresó su apoyo a Rodríguez Larreta y Santilli para las elecciones 2023: "Apuesto a este espacio"

El radical encabezó una actividad con el precandidato a Presidente, a quien le dio su respaldo. Y mandó un mensaje a la interna: “No es uno contra otros, sino uno con los otros”.

El radical Facundo Manes finalmente se expresó a favor de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli de cara a las elecciones 2023. El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) dio su apoyo público en un acto compartido en la ciudad bonaerense de Tandil con foto y frases elogiosas. Manes expresó: "Apuesto a que este espacio convoque a una nueva mayoría social para lograr ese desarrollo indispensable que la Argentina necesita"

El radical había amagado con ser candidato a Presidente, pero luego se bajó. Hoy mandó un fuerte mensaje a la interna de Juntos por el Cambio (JxC), que tuvo su foto de unidad el domingo pasado en Chubut con Larreta junto a Patricia Bullrich: “No es uno contra otros, sino uno con los otros”, dijo Manes. Y sentenció: "Estoy acá en Tandil para apoyar a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Miguel Lunghi".

El dirigente explicó desde Tandil su decisión política: "En el 2021 di el paso y me involucré en la política por el resto de mi vida. Lucho desde siempre por las ideas. Hay que cambiar la matriz productiva y tener un pueblo educado y nutrido. Hace 40 años, hubo una bisagra: vivir en democracia. Hoy debemos plantear una nueva bisagra que es generar el desarrollo. Apuesto a que este espacio convoque a una nueva mayoría social para lograr ese desarrollo indispensable que la Argentina necesita”, sostuvo.

El diputado nacional criticó la campaña, incluso la de JxC, al señalar que se están "discutiendo pavadas”. Dijo que “nos hace pobres a todos" y ahí contó su pleno apoyo al jefe de gobierno porteño: "Yo apuesto a que este espacio convoque a una mayoría que necesita otro clima de época, apoyo a este espacio, que lleva a Rodríguez Larreta, que puede convocar a una mayoría social para un cambio de mentalidad”.

En este acto, Larreta presentó las "propuestas para una Argentina federal", que tiene varias puntas. El alcalde aseguró que apunta hacia un plan de desarrollo de ciudades intermedias que cuenten con agua potable, cloacas, red eléctrica, buena conexión a internet y mejor oferta educativa y de salud.

Larreta, Manes y Santilli en un acto en Tandil.

Prometió extender la fibra óptica y llevar la cobertura 4G a todas las localidades de hasta 500 habitantes y a todas las rutas nacionales. Y licitar el 5G para acompañar a los sectores que más dependen de internet, como la robótica, el internet de las cosas y otros sectores de la industria.

Sobre la obra pública a nivel país, Larreta adelantó que de ser presidente va a convertir en autopistas tramos de las rutas 7, 8, 19 y 34. Y mejorar la ruta 3, la 5 y otras rutas nacionales. Además, afirmó que quiere garantizar la conectividad entre las ciudades con más vuelos, más baratos. "Se retomará la política aerocomercial del gobierno de Mauricio Macri, con nuevas aerolíneas y más rutas aéreas", explicó.

Contó el alcalde que trabajará junto a los gobernadores e intendentes para igualar oportunidades con capacitaciones laborales orientadas a los sectores estratégicos de cada región. Quiere invertir en la mejora del espacio público con más iluminación, accesibilidad, espacios verdes y gestión de residuos sin basurales a cielo abierto, así lo explicó.

En el acto, Larreta sostuvo: “Vivir mejor no es sólo de orden. Eso suena lindo, pero no alcanza. Yo quiero mucho más que eso. Quiero seguridad, quiero trabajo, quiero educación, quiero libertad, quiero inversiones, quiero desarrollo, quiero paz. Quiero futuro para todos los argentinos. Que no nos digan más que este país no tiene arreglo. ¡Obvio que tiene arreglo! Sí que se puede. Hagamos el cambio de nuestras vidas”.