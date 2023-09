Luis Petri cruzó a Victoria Villarruel por no presentar proyectos de ley: "Cero"

El candidato a vicepresidente de JxC volvió a cargar contra su rival liberal por no presentar proyectos en el Congreso y nuevamente la trató de "ñoqui".

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Luis Petri, cruzó a la diputada nacional y rival de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, por su trabajo en la Cámara Baja y su falta de presentación de proyectos en el Congreso de la Nación. "Proyectos presentados en SEGURIDAD por Villaruel: 0. Solo 3 proyectos de ley como autora en casi dos años. ¡El 29 te saludo!", ironizó a través de sus redes sociales el compañero de fórmula de Patricia Bullrich.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el ex diputado mendocino retomó la acusación que había realizado contra la abogada durante el debate de vicepresidentes realizado en la noche del miércoles pasado. "A los que no presentan proyectos, en mi pueblo les dicen ‘ñoquis’ y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de Seguridad", lanzó.

Como respuesta, durante el debate, Villarruel aseguró que los proyectos presentados estaban en la página del Congreso y este sábado por la mañana, volvió a la carga. "Cuando veas una usurpación más de tierras con la excusa de los pueblos originarios, acordate que todos esos delincuentes quedaron protegidos gracias también a JxC", escribió. Y agregó: "Los que niegan mi laburo como Playmobil Petri y Banfi son algunos de los que votaron la siniestra ley 26.160 que ampara a los maputruchos cuando usurpan tierras".

"Por eso les molesta mucho que haya presentado el pedido de derogación. Porque defendieron y protegieron a los que atacan la propiedad privada y la integridad territorial del país. ¡Cómplices!", acusó la compañera de fórmula de Javier Milei en el mismo tuit y compartió dos imágenes donde se observa cómo votaron Petri y la diputada de la UCR, Karina Banfi, en determinados proyectos.

Frente al señalamiento de Villlarruel, Petri le espetó que en el historial del Congreso de la Nación no figura ningún proyecto de Modificaciones al Código Penal, ni al Código Procesal Penal, ni a la Ley de Ejecución de la pena, ni a la Responsabilidad Penal Juvenil.

El fuerte cruce durante el debate

"Yo le quiero preguntar a Victoria Villarruel qué ha hecho en estos 20 meses como legisladora nacional y si ha presentado algún proyecto de seguridad, pero les voy a ahorra la respuesta: la respuesta es cero, no ha presentado un solo proyecto de seguridad en el Congreso siendo diputada nacional", señaló el candidato a vice Petri mientras mostraba una hoja con el "cero" escrito.

Respecto a sus propuestas sobre seguridad, el dirigente mendocino dijo: "Los delincuentes saben que están en peligro si ganamos con Patricia Bullrich. Les vamos a hacer la vida imposible como ellos le hacen la vida imposible hoy a todos los argentinos que tienen miedo de salir de sus casas por temor a que los maten o les roben".

"Hoy los únicos que viven seguros en la Argentina son los delincuentes. La delincuencia tiene que dejar de ser el negocio más rentable y menos riesgoso de este país. Y en este caso no se puede ser neutral: o se combate el delito o se lo encubre", declaró Petri, y agregó: "Nosotros con Patricia siempre estuvimos del mismo lado, defendiendo a las víctimas, protegiendo a la sociedad y cuidando a quienes nos cuidan. Por eso, vamos a ir contra los narcos, vamos a cerrar la puerta giratoria, vamos a acelerar los procesos para que haya condena y vamos a generar y exigir condenas ejemplificadoras en cárceles de máxima seguridad donde los presos tengan que trabajar".