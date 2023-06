Elecciones 2023 CABA: Lousteau y Ocaña, cerca de cerrar un acuerdo para competir contra Jorge Macri

La diputada dejaría la carrera por la Jefatura de Gobierno para apoyar al senador de la UCR. Las razones detrás del entendimiento.

Se aceleran las negociaciones a una semana del cierre de listas y en Juntos por el Cambio se producirá un acuerdo que impactará en la interna porteña. Martín Lousteau y Graciela Ocaña quedaron muy cerca de cerrar un acuerdo para competir contra Jorge Macri en las elecciones 2023. Tras compartir un acto juntos, El Destape confirmó que restan detalles para la oficialización de un entendimiento entre el senador de la Unión Cívica Radical-Evolución y la diputada de Confianza Pública.

La versión de un acuerdo se aceleró a raíz de una foto que se dio en una actividad en la Casa de la Cultura porteña por el día Mundial de la toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La organización estuvo a cargo Sol Méndez, legisladora de Confianza Pública y presidenta del Foro de la Tercera Edad. Desde el entorno de Ocaña aseguraron que el acto fue organizado “hace una semana y a Lousteau se lo invitó en ese momento”.

Si bien descartaron que se haya hablado de candidaturas, la sugestiva foto se dio después del cierre de alianzas y los pisos para competir en las próximas elecciones. Desde el entorno de “la hormiguita” confiaron a este portal que “está casi cerrado” que Ocaña declinará su precandidatura a Jefa de Gobierno para robustecer la oferta electoral del radical.

Desde ambos espacios explicaron que el acuerdo obedece a que los dos tienen perfiles parecidos y una agenda de propuestas compatible. “El perfil del votante es similar. Son votos que a Martín lo acercan a Jorge”, analizaron en el equipo de Ocaña. Las mediciones le dan un nivel de voto a la diputada alrededor del 5 por ciento.

Ocaña tiene tres bancas en la Legislatura. Además de Méndez, también están Diego García Vilas, presidente del Bloque Vamos Juntos y Natalia Fidel. Estos dos últimos finalizan su mandato este año y no pueden renovar. Según supo El Destape, la pretensión de Ocaña es mantener esos dos lugares y sumar un diputado nacional. Ese lugar sería para García Vilas, su armador político.

La salud es una de las áreas en la que ambos tienen coincidencias. A través de Méndez, la diputada impulsa un proyecto para que en situaciones que no sean de emergencia sanitaria haya prioridad de atención en los hospitales públicos porteños para quienes vivan en el territorio y para adultos mayores. “La gente no consigue turnos y la Ciudad tiene estructura para dar respuesta”, señalaron en el equipo de Ocaña para demostrar falencias de la gestión que buscan compensar. En ese sentido avanza el discurso moderado de Lousteau que plantea críticas pero propone una continuidad del modelo de gestión de Larreta. "Continuidad con cambio", es el eje de su campaña.

La simpatía política entre ellos no es nueva. Ya en 2013, ambos como opositores al kirchnerismo luego de haber sido ministros de Cristian Kirchner, tenían intenciones de compartir una misma propuesta electoral aunque no sucedió. En 2017, la diputada se sumó a Cambiemos mientras que el radical buscó competir por afuera aunque su resultado electoral fue menor al obtenido en 2015 cuando perdió en un polémico ballotage. El 2019 los encontró a ambos en la misma alianza, aunque Lousteau no fue por la Jefatura por un acuerdo político con Larreta. Ya en 2023, el senador que tiene detrás al histórico Enrique "Coti" Nosiglia va por la Jefatura y Ocaña está dispuesta a ayudarlo.

Lousteau quiere ser el garante de que haya una continuidad en la Ciudad con el formato de coalición de gobierno. Es el mensaje que le transmite al resto de los socios de Vamos Juntos, la versión porteña de Juntos por el Cambio. Ese esquema de trabajo que impulsó Horacio Rodríguez Larreta incluye no solo a la UCR y Ocaña sino también a Elisa Carrió, los socialistas y liberales.

Para el espacio de Ocaña, Jorge Macri, el hasta hace pocos días intendente de Vicente López bajo uso de licencia, quiere “reivindicar al PRO” y volver a una forma de gestión más amarilla. De hecho, previo al cierre de inscripción de alianzas hubo cruces en el oficialismo porteño porque Macri quería un piso del 30% para integrar las listas en las generales. Ese gesto fue rechazado por el resto de los partidos y se acordó que sea del 20%.

“Va a tener que entender que esto no es el Concejo Deliberante de Vicente López y que en la Legislatura de la Ciudad hay que negociar”, advirtió un dirigente del oficialismo porteño que trabaja ahora en las listas de candidatos que serán presentadas el sábado 24 de junio. Ese día se espera que Juntos por el Cambio acuerde una lista de unidad para los legisladores porteños y que en la categoría de diputados haya competencia. Siguen las reuniones y conversaciones. Todo está abierto.