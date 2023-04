Lousteau trató a Javier Milei de “populista” y lo comparó con Trump: "Inviable"

El candidato a jefe de gobierno porteño y economista criticó al líder de Libertad Avanza y aseguró que sus diagnósticos son falsos” y que propone “soluciones equivocadas” que "no pueden ser llevadas adelante".

El candidato a jefe de gobierno porteño y economista, Martín Lousteau, cuestionó al líder de Libertad Avanza, Javier Milei, que recientemente propuso dolarizar la economía nacional. Lousteau lo definió como un "populista" y lo comparó con Donald Trump.

El candidato a jefe de gobierno porteño calificó al líder de La Libertad Avanza como un “populista” porque propone “soluciones equivocadas” que "no pueden ser llevadas adelante". “Se arroga el derecho de representar el pueblo versus un alguien. Esa es una característica de un populista”, enfatizó Lousteau en LN+ y aseguró que así como Milei apunta contra “la casta”, Trump cuestionaba al “pantano de Washington”.

“[Milei] hace diagnósticos falsos y soluciones equivocadas, de corto plazo, que parecen lindas, pero que no se pueden implementar, y que además inducen a error en creer cómo van a funcionar”, agregó el senador radical.

Dolarización de la economía

Respecto a la propuesta de dolarizar la economía, Lousteau también hizo una comparación con la promesa de Trump de construir un muro durante su discurso contra la inmigración ilegal desde México. “Eso no resolvió los problemas de los americanos”, disparó.

“Milei dice que la dolarización va a resolver nuestro problema, pero no hay dólares para hacerlo. Es inviable. Es inconsistente en lo que dice. Nada de lo dice puede ser llevado adelante. Es un populista”, agregó categórico y dejó en claro: “Mucha gente creé que si ganás 80.000 pesos, vas a ganar 80.000 dólares. Eso no va a pasar”.

Por último, el legislador de Juntos por el Cambio minimizó el crecimiento del líder de La Libertad en las encuestas y lo relacionó a un “enojo acumulado" de la sociedad. Aprovechó y cuestionó algunas de sus propuestas que buscan achicar el Estado. “Ante la pobreza que hay, ¿habrá o no subsidios?”, se preguntó y también reflexionó: “Si los bancos hacen mal las cosas, entonces uno perderá tu plata, y el mercado lo arreglará, pero a uno nadie le devuelve la plata”.

Además, rechazó el plan de los vouchers educativos para que cada alumno elija a qué institución quiere asistir. “Todas las escuelas públicas y privadas están abiertas para que vayas a estudiar. Pero, todos van a ir a la mejor. ¿A quién van a tomar? Al que, además, ponga plata”, disparó y agregó: “Las mejores van a tomar los que tengan más poder adquisitivo, y aquellos que no tengan esos recursos, no solo van a ir a las peores, sino a las que estén desfinanciadas. No se resuelve nada”.

Encuestas 2023: las principales propuestas de Milei son rechazadas por la mayoría

Paralelamente, una encuesta que se conoció recientemente reveló que los principales puntos de la propuesta electoral del diputado y pre candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, son ampliamente rechazadas por el conjunto de la sociedad. El sondeo de Zubán Córdoba también ubicó al Frente de Todos como el espacio con mayor intención de votos, aunque en un escenario de gran fragmentación.

Uno de los puntos importantes que reveló este estudio y que podrían dar indicios del crecimiento de Milei es que la elección de un candidato no implica necesariamente el apoyo a su plataforma política. En este sentido, la encuesta reveló que el crecimiento sostenido en las últimas semanas del libertario no se condice con una aprobación de sus ideas dado que, por ejemplo, del total de personas encuestadas el 61,7 por ciento está en contra de dolarizar la economía. En tanto, solo el 29,2 por ciento está de acuerdo mientras que el 9,1 no sabe.