Los diputados de la izquierda cruzaron a Espert en la campaña elecciones 2023: "Ponerse la gorra"

Tras el pedido del diputado liberal de expulsión de la Cámara de sus pares de izquierda, estos mantuvieron un cruce en la Cámara baja. Myriam Bregman, Romina del Plá, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca cargaron contra el precandidato a senador.

La campaña de cara a las elecciones 2023 se calienta. El diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert volvió a tener un cruce este miércoles con sus pares del bloque del Frente de Izquierda, a raíz del proyecto del liberal en Juntos por el Cambio para expulsarlos por haber asistido a respaldar a las movilizaciones en contra de la reforma constitucional de Jujuy.

La diputada Myriam Bregman pidió una moción de privilegio respecto al proyecto y a la "denuncia penal en la Justicia Federal" que les hizo Espert a élla y sus pares Romina Del Plá, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, por lo que exigió que sea "fuertemente repudiado".

"No pudo dirigir un bloque en esta Cámara ni en la Legislatura bonaerense, terminó como colectora de (el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez) Larreta y quiere proscribir a la izquierda", ironizó. Sobre la presencia de los legisladores de la izquierda en Jujuy, donde el gobierno del radical Gerardo Morales reprimió las protestas, afirmó: "Hay que salir a reclamar a la calle porque hay una complicidad total de la policía, el poder judicial y todos los estamentos del estados".

"Nos llama sediciosos cuando él acompañó en plena pandemia a un motín policial. Es parte de estos diputados a los que se les cae la baba cuando las grandes patronales agrarias hacen cortes de rutas y lock out y les encanta, acompaña, aplaude y se embanderan. Espert se quiere hacer el gallito, como el una vez más ausente (diputado de La Libertad Avanza Javier) Milei, que nos decía 'zurdos van a correr'. Les decimos que no vamos a correr de ningún lado, no vamos a cambiar nuestros principios y palabra, que dudo que ellos puedan decir los mismos", cerró la precandidata a presidenta.

Por su parte, Espert pidió una moción privilegio contra Bregman y afirmó que es "de las primeras negacionistas que conozco de la izquierda" ya que "el muro de Berlín se cayó".

"No existe más la alucinación en la que usted vive. Yo no quiero proscribir a nadie, sino que se aplique la ley. Lo que usted quiere es que en Argentina rija la ley de la selva. Y mal que le pese, no rige la constitución de la Unión Soviética, sino la argentina, sancionada en 1994, hija de la constitución liberal de ese prócer llamado Juan Bautista Alberdi", lanzó.

En ese sentido, enumeró los artículos de la Constitución y el Código Penal establece las penas contra el delito de sedición, en base a "el levantamiento violento contra la autoridad, de los que participaron" los cuatro diputados de la izquierda.

"No se me cae la baba de ningún piquete, porque el único barro que pisaron laburando debe haber sido de algún charco. Mi familia y yo laburamos el campo desde que vine al mundo, yo le aseguro que me cagué de frío en el medio de la nada, cuando mi madre y mi padre me parieron", lanzó el liberal.

La respuesta vino de parte de Del Caño, que le dijo a Espert que "es un burro" que "tiene que leer". "Nosotros somos trotskista y él dice que apoyamos a la ex Unión Soviética estalinista", aclaró. "Después le quiero decir que es un impostor: se presenta como liberal pero es un siervo del señor feudal Morales, además de un aplaudidor de Larreta", le espetó el diputado de izquierda, para luego afirmar: "Todas las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud las hemos acompañado siempre, porque somos coherentes".

Y dirigiéndose a Espert, lanzó: "Usted fue a apoyar el motín policial. Solamente vale para ponerse la gorra, pero no para apoyar a las comunidades originarias a las que quieren avasallar su territorio para el litio".