Elecciones 2023: Los candidatos que sondea el PRO para suceder a Larreta en CABA

El Gobierno porteño ya realizó sondeos para medir a los posibles sucesores de Larrera. Con los dedos de una mano se cuentan, entre los elegidos, actuales funcionarios de la CABA y figuras con aspiraciones presidenciales.

Con la imposibilidad de Horacio Rodríguez Larreta de volver a postularse en la Ciudad, más allá de sus deseos personales presidenciables, el PRO tendrá la compleja tarea de designar un sucesor para ir por un nuevo mandato en la Capital Federal, cuna del macrismo y hogar del partido amarillo desde el 2007, de cara a las elecciones 2023. Los posibles elegidos o elegidas son contados con los dedos de una mano y hay dos figuras, también con aspiraciones de Casa Rosada, que ya comenzaron a ser sondeadas para el año que viene. Por ahora, todos están dentro del margen de error, muy parejos, con la intención de llegar a una síntesis y evitar la interna partidaria pero no de alianza, ya que competirían con el radicalismo bajo el nombre de Martín Lousteau.

El clima electoral se adelantó y el tanteo del terreno se hizo inevitable. En la Ciudad, el macrismo buscará mantener su reinado por cuatro años más pero, para eso, necesitará generar un candidato o candidata fuerte. Dentro de los sondeados del partido fundado por Mauricio están dos presidenciables, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, y dos ministros, Fernán Quirós de Salud y Jorge Macri de Gobierno. Otro estudio también la incluye a Soledad Acuña, de Educación. El listado sólo es PRO pero uno más ampliado lo suma a Lousteau.

Cuantitativamente, una foto de la actualidad interna, los votantes de Juntos por el Cambio tienen preferencias similares por Vidal, Quirós, Macri y Lousteau. Dentro del margen de error. O sea, cualquiera podría ser el elegido, sacando al hombre de Evolución, por parte del PRO. Bullrich, en tanto, está un escalón más abajo de este pelotón.

Quirós fue uno de los nombres barajados, por la exposición que tuvo durante la pandemia, para encabezar una lista el año pasado pero en ese entonces prefirieron dejarlo en su área. Ahora sigue siendo una opción potable. Macri, que es un comodín PRO útil tanto para la Provincia como para la Ciudad, por el momento sólo fue sondeado en la CABA y no en territorio bonaerense, por lo que pareciera cobrar más fuerza el título de posible sucesor en distrito porteño. Lousteau, en tanto, tiene el compromiso político de disputar una PASO con el candidato amarillo, algo que se respetará. El senador, sin embargo, no descuida su armado nacional y este viernes habrá un congreso de Evolución, su espacio.

En el caso de Bullrich, mucha especulación. El larretismo espera llegar a un acuerdo que, como en 2021, termine con un renunciamiento de la jefa PRO. Dentro de las múltiples opciones para ofrecerle ante semejante gesto está la conducción de la CABA. Su sondeo en este distrito es, cuanto menos, una suerte de señal del jefe de Gobierno en dirección a un arreglo con ella. O sea, si la contemplan es porque piensan que hay chances de que no corra la carrera a la Rosada. Vidal, con menos ruido, pareciera enfrentar una situación similar. Público su deseo de ser jefa de Estado pero cercana a Larreta, su presencia podría canalizarse en la Capital. Algo que le costó caro en 2021 con su mudanza post derrota en PBA y desaparición de la escena mediática.

Otro trabajo interno, en este caso cualitativo, la sumó a la ministra de Educación, Soledad Acuña. Alguien sobre quien también se especuló el año pasado. En este caso, la medición no fue de intención de voto sino de percepción. Según una fuente con acceso a la información, a Vidal no le dio bien el estudio por el costo mencionado anteriormente. Quirós y Acuña, en tanto, mostraron tener buena imagen dentro del electorado pero no lograron abandonar el corsé de sus respectivas carteras. O sea, están muy encasillados en Salud y Educación respectivamente.

Macri, cuyo apellido es un plus en la CABA, a diferencia de lo que genera en el Conurbano, arrojó una percepción de experiencia y perfil proactivo mientras que Lousteau quedó en un limbo, complejo para la definición de un perfil. En la cuantitativa, sin embargo, todos están compitiendo de igual a igual.

En la calle Uspallata especulan con que todo esto se ordenará y no habrá internas dentro del PRO, aunque sí con el radicalismo. Alguno de los sondeados debería ser, salvo algún cambio en el futuro, el elegido o la elegida para suceder a Rodríguez Larreta. Un acuerdo similar buscarán en lugares clave como provincia y nación.