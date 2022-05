La justicia uruguaya rechazó el pedido de asilo político a Pepín Rodríguez Simón

El exasesor de Mauricio Macri lleva más de 500 días prófugo, en la causa que se investiga la "mesa judicial M" que persiguió a políticos, empresarios y dirigentes nacionales entre 2016 y 2019.

El abogado Fabián Pepín Rodríguez Simón recibió el rechazo de la justicia de Uruguay al pedido de asilo político en el país vecino. El exasesor de Mauricio Macri lleva más de 500 días prófugo, en la causa que se investiga la "mesa judicial M" que persiguió a políticos, empresarios y dirigentes nacionales entre 2016 y 2019.

La justicia uruguaya ratificó así su decisión y no concederá a Pepín la posibilidad de ser considerado "refugiado político" en Uruguay. Con esta decisión, la interpol puede proceder a detenerlo ya que cuenta con pedido de captura internacional, expedido por la justicia argentina, según confirmó C5N.

La determinación fue tomada por la Jueza Letrada en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Dra. Adriana Chamsarián, quien hace varios meses estaba revisando la solicitud. Finalmente, determinó que Rodríguez Simón no reúne los requisitos necesarios para ser considerado un refugiado político.

Este criterio coincide con el de la Comisión de Refugiados (CORE) uruguaya, que el año pasado dictaminó que no existía ningún elemento que demostrara arbitrariedad y, por lo tanto, justificara esa condición. Con este nuevo fallo, no podrá abandonar Uruguay porque de lo contrario se activará el pedido de captura internacional.

"Resolvió no hacer lugar a la solicitud de refugio efectuada por el ciudadano argentino", dice el fallo. Asimismo, la sentencia fue recurrida por el interesado y el expediente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno a efectos de su resolución. El trámite de extradición está en suspenso “hasta la resolución firme sobre la calidad de refugiado invocada, por así corresponder”, según lo resolvió la jueza Chamsarián en junio de 2021.

"El carácter de 'firme' de una decisión judicial se alcanza cuando ya no es posible interponer contra la misma recurso alguno y, por tanto, no es modificable. Aún no se llegó a ese estadío", confirmaron fuentes judiciales desde Uruguay.

Quién es Fabián "Pepín" Rodríguez Simón

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón es uno de los imputados en la causa por la llamada "Mesa judicial" que operó durante el gobierno de Mauricio Macri. Abandonó el país el 8 de diciembre de 2020 y no se presentó cuando fue citado para una declaración indagatoria, por lo que la Justicia argentina lo declaró en rebeldía. A la fecha, lleva 512 días prófugo.

Quince días atrás, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur aprobó por dictamen de mayoría la expulsión de ese cuerpo de Rodríguez Simón, donde es parlamentario, al ser declarado en rebeldía por la justicia argentina tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión.

El dictamen impulsado por el oficialismo argentino sostiene que Rodríguez Simón debería perder su mandato como parlamentario del Mercosur porque incurrió "graves actos de falta de decoro", al haber sido declarado en rebeldía por parte de la jueza María Romilda Servini, quien lo convocó a indagatoria en la causa en la que se investigan la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo.