Larreta, junto a gobernadores electos de JxC, cruzó a Macri antes de las elecciones 2023: "Sin leyes no hay cambios"

Apuntó contra el ex presidente y el guiño que le había hecho anoche al bullrichismo, y también acusó al oficialismo de crear un país unitario y no federal por la coparticipación. Prometió eliminar retenciones al campo, algo que Massa ya anunció para septiembre.

A días de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo, el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta realizó un primer cierre de campaña en el predio Orfeo de la localidad de Salsipuedes, en el Gran Córdoba, acompañado por su compañero de fórmula Gerardo Morales y diferentes gobernadores provinciales electos pertenecientes a Juntos por el Cambio (JxC). En su discurso, le contestó al ex presidente Mauricio Macri, quien el lunes le había hecho un guiño a su rival, Patricia Bullrich. "Sin leyes no hay cambios”, aseguró.

También desde Córdoba, un bastión antikirchnerista, apuntó duramente contra el oficialismo a quien culpó de hacer "un país unitario" por los puntos de la coparticipación y prometió eliminar las retenciones al campo, medida que el propio Sergio Massa ya había anunciado días atrás para el mes de septiembre. "La Argentina, según nuestra Constitución, es o debería ser un país federal. 16 de los últimos 20 años gobernados por el kirchnerismo, han hecho de la Argentina un país unitario. No es una opinión, se ve en los recursos proporcionados. Nunca fuimos tan centralistas como ahora. Lo que hace al país unitario es el gobierno nacional, en detrimento de las provincias. Vamos a revertir eso y a cumplir con la última reforma constitucional que habla explícitamente del replanteo de la coparticipación", anunció el actual jefe de Gobierno porteño frente a los presentes. Y acusó al "kirchnerismo" de hacer de las provincias y de los mandatarios "un apéndice" de Nación, por lo que cada vez que deben realizar obras tienen que "mendigar" por fondos.

Pero sin dudas el momento de su discurso que más atrajo la atención fue cuando se dirigió a su ex jefe y fundador del PRO: “Macri tiene todo el derecho en dar su opinión, yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida; necesitamos las leyes en el Congreso, todas las propuestas requieren leyes en el Congreso, y se votan por mayoría. Sin leyes no hay cambios.”

Dardos contra el kirchnerismo

De esta manera, Rodríguez Larreta sostuvo que su objetivo es lograr el federalismo apoyando motores de crecimiento y desarrollo, entre los que mencionó a la energía, la minería, los agroalimentos, la industria, el turismo y la economía del conocimiento, entre otros. "Combinar la riqueza natural de nuestra tierra y la riqueza, que es el talento de nuestra gente", expresó. Para esto, se necesitan alcanzar dos puntos: por un lado, la estabilidad de la economía y por el otro, las bases estructurales para mejorar la productividad, entre las que figuran obras para los sectores productivos y mayor conectividad.

Como en cada discurso, el precandidato presidencial volvió a diferenciarse del resto de los dirigentes que están en carrera de cara a las elecciones y marcó que lo importante es "desarrollar propuestas específicas yendo al cómo"; es decir, explicar cada propuesta y de qué manera se van a lograr. En ese punto enumeró inversiones, asistencia técnica y crediticia para empresas y PyMES; mayor conectividad y tecnología que influirán directamente en el turismo -como la implementación del 4G y la incorporación del 5G- y la tan remarcada "revolución educativa", donde se achicará la brecha y "no se negocian" los 190 días de clase.

"Le vamos a devolver al campo lo que es del campo. El primer día, el 10 de diciembre, vamos a eliminar las retenciones a todos los productos. Cada provincia tiene su economía regional que va a retención cero. Son un impuesto espantoso, por eso no lo tiene ningún país de Latinoamérica", lanzó Larreta. Cabe resaltar que, a fines de julio pasado, desde La Rural, el ministro y candidato Sergio Massa prometió que ninguna economía regional va a pagar retención en la Argentina a partir del 1° de septiembre. Es decir, prometió sobre un anuncio ya hecho.

Morales destacó el compromiso de Larreta por el federalismo.

"Para transformar la Argentina, debemos mirar el potencial que tienen todas las provincias de forma integral. Valoro mucho el compromiso que tiene Horacio (Rodríguez Larreta) con el federalismo, y sé que la única forma de construir un futuro mejor es teniendo en cuenta cada región, sus características y sus capacidades para aportar al desarrollo nacional. Les pedimos que nos acompañen el 13 con el voto para definir el modelo del país que se viene", escribió el actual mandatario jujeño a través de sus redes sociales.

Además de Morales, el jefe de Gobierno de la Ciudad estuvo acompañado por los gobernadores electos Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) y el ganador de la PASO en Santa Fe, Maximiliano Pullaro. "Somos experiencia de gestión, trayectoria, tenemos un equipazo acá. Podemos mostrar resultados, estamos para la acción porque así es como se saca a la Argentina adelante. Somos el único equipo que puede llevar adelante el cambio, presentamos y tenemos propuestas concretas. Este domingo, todos tenemos una nueva oportunidad para decidir respecto del futuro", aseguró Larreta y marcó que todas sus propuestas "van a resolver los problemas que angustian a los argentinos".

"Nosotros no hablamos, trabajamos. No criticamos, proponemos. Somos conscientes que en esta elección se juega el futuro de los 47 millones de argentinos. Les pedimos que vayan a votar, por más que haga frío y llueva, por mas que este decepcionados, por más que no crean en la política... Tu voto es parte de la solución, por eso te pedimos que nos acompañes", concluyó.