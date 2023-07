Massa sedujo al campo en La Rural con anuncios: alivio fiscal y eliminar retenciones

El ministro y precandidato a Presidente aseguró que a partir del 1º de septiembre "ninguna economía regional en Argentina va a pagar retenciones".

Ante una nutrida presencia de empresarios ligados al campo, el ministro de Economía y precandidato a Presidente de cara a las elecciones 2023 Sergio Massa prometió "una carga impositiva equilibrada" para la empresa y para el segmento agropecuario aseguró que a partir del 1º de septiembre "ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones". Massa participó de un panel de precandidatos presidenciales que preparó la organización de la Expo Rural 2023.



La presencia de Massa se conoce apenas se conocieron las medidas para unificar el tipo de cambio. "Son medidas transitorias que pueden ser más o menos cuestionables pero que tienen que ver con la realidad del momento", señaló el ministro. "Me parece central entender que cuando se habla o se analiza el contexto no tenemos que dejar fuera de la mesa que estamos frente a la peor sequía de los últimos cien años", remarcó y destacó que la sequía impacta en la acumulación de reservas y en la situación externa argentina. También señaló el peso que tiene la deuda con el Fondo.

En ese paquete se volvió a ofrecer un tipo de cambio alternativo para las economía regionales. "Escuché que se habló de las retenciones a las economías regionales. Y quiero decirlo con toda claridad. No son 200 economías regionales. Como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones. Hasta el 30 de agosto quedan solo 6. A partir del primero de septiembre, ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retención", confirmó el titular del Palacio de Hacienda. Las economías regionales que no pagarán el tributo son: Maní, Vino, Arroz, industria Forestal, Cáscaras de cítricos y Tabaco.

En ese marco, insistió en que se necesita que la carga impositiva sea equilibrada. "Sin prejuicios. Sin dogmas. Entendiendo que, en definitiva, el crecimiento del sector agroexportador argentino del sector agroindustrial argentino depende de que tengamos la capacidad de que otros sectores compartan el el esfuerzo con el sector agroexportador y agroindustrial. Pero, además, entiendo que a la matriz económica del sector también le generaría cambios", detalló.

En ese contexto, hizo referencia al mejor precio que se conseguirá en la energía con Vaca Muerta y el GNK. "No solamente le va a dar competitividad al productor agropecuario, sino que además nos va a dar un primer sendero de reducción impositiva que va a permitir ir equilibrando y aliviando la carga. Porque efectivamente, la mayor capacidad de valor agregado en nuestras exportaciones, sin dudas la presión sobre la producción primaria en materia impositiva va a ser mucho menor", aseguró Massa.

El candidato por UP para las PASO contextualizó también las medidas y las promesas de campaña. "Me parece central entender que, cuando se habla o se analiza, o tenemos que dejar fuera de la mesa el contexto. Estamos frente a la peor sequía de los últimos 100 años. Y, en términos del impacto en la economía argentina, no solamente se ve reflejado en la caída del producto sino que también en el volumen de exportaciones del sector", analizó el funcionario. Agregó que también impacta en las reservas.

"Combinado además con el nivel de endeudamiento y una economía bajo programa con el Fondo Monetario Internacional hace cinco años. No ponerlo sobre la mesa para analizar cuál es la realidad del sector y cuánto influye en la realidad del sector ese contexto es cuanto menos negar La importancia que el sector tiene en la economía Argentina, pero sobre todas las cosas, negar el objetivo del impacto de la realidad", detalló.

Hizo un breve recorrido por las dificultades que se enfrentó el país en los últimos meses. "Muchas de las dificultades que nos han tocado enfrentar. Las hemos podido enfrentar. Sin necesidad de discusión, de debate o de pelea; con diálogo. Y eso básicamente tiene que ver con una convicción personal y una convicción del equipo", señaló.

Detalló que la economía argentina en los últimos 40 años ha tenido una enorme dependencia del sector agropecuario. . "El esfuerzo que viene haciendo el motor principal de nuestra economía, que es el sector agroindustrial y agroexportador, y que de alguna manera, a medida que tenga la posibilidad de seguir creciendo, va a ir aliviando la carga y la atención sobre ese motor principal", prometió el candidato.