La sorpresiva frase de Quintela sobre los candidatos de Unión por la Patria a horas de cierre de listas

El gobernador de La Rioja sostuvo que Sergio Massa "no está descartado" y destacó la fórmula de Wado de Pedro y Juan Manzur, pese a que no la considera aún definitiva.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quíntela, alertó que todavía quedan 48 horas para negociar una "propuesta electoral única" dentro de Unión por la Patria antes de que cierren las listas en la madrugada del sábado por las elecciones 2023. El mandatario expresó que el ministro de Economía, Sergio Massa, "no está descartado" como postulante y agregó que la fórmula Eduardo "Wado" De Pedro y Juan Manzur todavía podría cambiar.

"Hay 48 horas para negociar una propuesta única como pedimos los gobernadores", afirmó Quintela, quien luego expresó que es posible ofrecerle una propuesta al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, para que baje su candidatura. La liga de gobernadores mantiene el pedido de que haya una lista de unidad para evitar las internas en el frente Unión por la Patria.

“En principio, no te podría decir si la formula Wado-Manzur está cerrada o no", indicó Quintela, quien luego agregó: "Massa no está descartado para nada, al contrario, es uno de los hombres más importantes que tiene la República Argentina”. Aun así, admitió que "lo que se visualiza por el momento es la fórmula de Wado con Manzur".

En esa línea, Quintela destacó que "Manzur ha revalidado su título con un triunfo contundente en Tucumán" en donde incluso "recuperó San Miguel de Tucumán", hasta ahora gobernada por Juntos por el Cambio.

"Creemos que es el momento de un perfil como el de Wado y Manzur, de una unidad de acción. No desmerezco la cualidad de Scioli, con el que tenemos una excelente relación y respeto, pero debemos ver el lugar de los que pueden ser útiles para Argentina", agregó, y consideró que los gobernadores no son "los indicados para hablar con" el actual embajador en Brasil".

"Creo que tiene que haber sensatez, razonabilidad y racionalidad. No solamente podemos serle útil al país desde la Presidencia. También puede ser desde la Cámara de Diputados, el Senado, un ministerio, la Cancillería o la militancia", explicó respecto a Scioli. En ese sentido, ante la pregunta de si se le puede ofrecer al propio Scioli alguno de esos lugar a cambio de que baje su candidatura presidencial, respondió que "por supuesto, siempre se es un equipo".

Por otro lado, el gobernador de La Rioja señaló cuál debería ser el rol de Cristina Kirchner durante los meses electorales y dentro del peronismo en general: "Cristina conduce, no solamente en la campaña sino que además marca el camino a seguir", afirmó al respecto.