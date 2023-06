La irónica respuesta de Malena Galmarini a Viviana Canosa por "La reina de la canilla"

La presidenta de AySA se refirió a un editorial en su contra por parte de la conductora. Pidió a sus seguidores que hagan viral el apodo para destacar los logros en la empresa estatal.

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, le respondió a Viviana Canosa que intentó desprestigiar su cargo al frente de la empresa estatal. La también esposa de Sergio Massa optó por no responder a los agravios sino ironizar con el apodo "La reina de la canilla".

"La reina de la canilla se la da de feminista, sorora y verde, pero su macho la manda a poner la cara por él, porque lo vieron a Massa gritando pero él después no dio una conferencia de prensa. Y además ella sabe que por más empoderada que se sienta, ese cargo lo tiene gracias a su marido", lanzó Canosa en su editorial en su ciclo en La Nación +.

Ante esta agresión, Galmarini le contestó con ironía y hasta pidió a sus seguidores instalar la #ReinaDeLaCanilla en las redes sociales. "Hola Vivi, me extraña que con la buena onda que tenemos (teníamos?) digas estas cosas de mí. Te digo, amé la #ReinaDeLaCanilla! Habla del enorme trabajo que hicimos estos casi 4 años. ¿Me ayudas a instalarlo?? Me ayudan??", expresó la precandidata a intendenta de Tigre.

En 2019, la asamblea del Directorio de AySA designó a Malena Galmarini como presidente de Agua y Saneamientos Argentinos y se convirtió en la primera mujer al mando de la empresa estatal. Como había sido electa diputada bonaerense, para asumir la titularidad de la institución, Galmarini tomó licencia en la Cámara baja.

AySA tiene a su cargo la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia. También cuenta con una población en el área de concesión de 14 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las mayores prestadoras del mundo.

En el “I Foro de Infraestructura al Servicio de la Igualdad de Género”, llevado adelante a principios de este año, Galmarini destacó que en estos tres años que lleva al frente de la empresa estatal "hicimos más de 4000 kilómetros de redes. Más que en toda la historia de los 17 años que tiene la empresa.”

Desde el inicio de la gestión de Galmarini, AySA aumentó la cobertura de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el primero, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, y optimizó la operatividad de las redes existentes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de más de 6,2 millones de habitantes a través del acceso a servicios esenciales.

Junto al BID por ejemplo, AySA llevó adelante la ampliación de la Planta Depuradora Hurlingham que pasó de beneficiar de 150.000 a 450.000 habitantes como también la firma de la financiación para construcción de la estación de bombeo y el emisario subfluvial de 7,5 km del Sistema Berazategui, que beneficiará a más de 7 millones de habitantes con la mejora y expansión del servicio de cloacas.

Políticas de género en Aysa

La titular de la institución también viene llevando adelante una política de género dentro de la empresa "tan masculinizada". Detalló que lograron un alto porcentaje de mujeres en la firma. "Logramos pasar a tener del 15% al 24% de mujeres. Pero más importante que el porcentaje, son las medidas que vamos a tomar para atraer esos talentos femeninos y que se queden. Que se queden en la empresa, significa cuidarlas”, remarcó.

"En AySA implementamos una ‘Guía de Lengua No Sexista’ para todo el personal. Parece una cosa menor, pero no lo es. La segunda cuestión, es la incorporación de los protocolos para las violencias en el ámbito laboral y en el ámbito doméstico. Si pasan por estas situaciones en sus casas, seguramente van a ser menos productivas en la empresa. También trabajamos con la violencia económica. Muchas mujeres se hacen cargo de sus familias ‘monomarentales’, y empezamos a trabajar con los deudores alimentarios de la empresa y exigirles que si son parte de AySA, no pueden deber la cuota alimentaria", detalló.