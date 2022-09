La encrucijada de las PASO: crecen los cruces en el Frente de Todos

Si bien desde el Gobierno intentaron minimizar la discusión, el debate creció día a día en la última semana y hubo voces fuertes de un lado y otro. "Son un gasto muy grande", expresó un senador cercano a CFK.

Las PASO generaron un terremoto en la oposición y tuvo su pico con un cruce durísimo entre el ex presidente Mauricio Macri y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Ahora, el temblor está llegando (aún sin heridos) en el oficialismo. El sismo, día a día, sube un punto en la escala de Ritcher con posiciones a favor y en contra.

Si bien desde el Gobierno intentaron minimizar la discusión, el debate creció en la última semana y hubo voces fuertes de un lado y otro. "Son un gasto muy grande", expresó este martes un senador cercano a Cristina Kirchner como José Mayans. Sin embargo, aún no hay pistas de la opinión de la Vicepresidenta.

El presidente del Bloque del Frente de Todos en el Senado se refirió al debate en torno a las elecciones PASO 2023. "Hay muchos sectores que no las quieren. Ya algunos plantearon eliminarlas", sostuvo el senador formoseño en El Destape Radio.

El primero en salir a cruzar cualquier aproximación a suspender las primarias de 2023 fue Leandro Santoro. Ante las intenciones de los gobernadores, el asesor presidencial y diputado nacional del FdT expresó sin dudar: “Si queremos suspender las PASO, si el sistema político lo quiere hacer, lo tenemos que pensar para el 2025, no para el 2023. Lo digo sin especulación personal. No tengo un interés particular con este tema”, dijo a la radio Futurock.

En esa misma línea, Agustín Rossi se refirió a la posible eliminación de las PASO y expresó a El Destape: "Yo soy un defensor. Creo que a nuestro espacio político le vendría bien tener PASO". Esta opinión tiene mucho peso por la relevancia del Chivo en el FdT y por su cercanía a Alberto Fernández. El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia fue contundente, al igual que Santoro. Sin titubear, dijo: “Es un buen sistema para elegir quién nos va a representar".

En medio de la explosiva interna que se generó en las últimas semanas dentro de Juntos por el Cambio por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en diferentes distritos del país, el Gobierno se mantenía distante: "Lo decidirá cada provincia y los gobernadores, no nos metemos", afirmaban a El Destape en la Casa Rosada.

Desde unos de los despachos de Balcarce 50 expresaban a este portal: "No tenemos jurisdicción sobre las PASO provinciales, son autónomas. No tiene nada que ver con la elección nacional. Es una plena decisión de ellos". Pero el tema empezó a salir de la superficie y tomó relevancia en la coalición oficialista, con los gobernadores peronistas a la cabeza.

La provincia de Buenos Aires tampoco quiere agitar mucho el avispero. Desestimaron cualquier debate sobre la temática. "No se está trabajando en eso ahora, no es un tema para nosotros", respondieron de manera contundente.

En JxC hubo un cruce de alto voltaje entre sus dos popes. Macri cree que la UCR impulsa, respalda o apoya pasivamente la eliminación de las PASO en diferentes ciudades. Tiene elementos para sostenerlo, como el caso de Chubut. No soslaya el ex presidente que su teoría falló en Marcos Juárez: no hubo PASO y ganó JxC en lo que el PRO llama la elección "kilómetro 0" alla 2014 que terminó con el triunfo de Cambiemos en 2015. Salta y San Juan son las únicas provincias confirmadas que no tendrán PASO en sus elecciones. En donde ya se encuentran los debates sobre si también se aplica en sus distritos están Catamarca y Chubut.

Entre los peronistas, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue uno de los que planteó públicamente la suspensión. El santiagueño Gerardo Zamora, el chaqueño Jorge Capitanich y el sanjuanino Sergio Uñac son otros de los impulsores de la movida. Y entre los PJ opositores se sumó la senadora cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti. "Son un gastadero de plata y obliga a la gente a votar en una elección interna de un partido político al que no pertenece", afirmó. El tema atraviesa a todo el espectro político.

La diputada Victoria Tolosa Paz, por su parte, se mostró abierta al debate y, en línea con Mayans, manifestó: "Se deben revisar las estructuras electorales que demandan dinero, en un contexto donde el pueblo argentino nos exige que cuidemos el mango”, opinó. Como contraparte, Eduardo Valdés expresó que "las PASO es una de las mejores cosas que hizo el kirchnerismo".

En el Congreso ya hay un proyecto de eliminación de las PASO, pero fue presentado excepcionalmente por la pandemia. Lo impulsó en su momento el senador peronista Pablo Yedlin. Uno de los argumentos fue: "Pensar en realizar las PASO implicaría forzar al Estado a una serie de gastos que no solo no corresponden con la gravedad de la situación, sino que además se emplearían recursos que serían mucho más útiles para fines sanitarios. En 2019, las PASO costaron más de $3000 millones. Una suma de esa magnitud sería clave para sumar en lo sanitario, y esto sin tener en cuenta la actualización de dicho monto".

En diálogo con El Destape, el senador tucumano explicó: "En ese momento la causa existía por la pandemia". Sin embargo, destacó la utilización de las PASO que hubo en Tucumán en las últimas elecciones. "Fue muy útil y en la última tuvimos la mayor competencia de la historia de la provincia", argumenta a favor de las primarias. Advierte que "hay que tener mucho cuidado en modificar las reglas" a falta de un año de los comicios.

Desde el Congreso cuentan a El Destape que si se debate en el Congreso puede pasar de todo. En el poroteo, con el apoyo de los cordobeses y los libertarios, se podría forzar una suspensión de las primarias con los votos justos. Un dirigente peronista dice sin medias tintas en off a este portal: "Cuando es más complejo consensuar una lista y hay mucha variedad de candidatos, la PASO cobra más importancia, es más útil y fortalece al espacio. En este caso a Juntos por el Cambio hoy le sirve más la PASO que al Frente de Todos. Hoy al PJ no le convendría que haya primarias".