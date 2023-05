Intendentes del conurbano organizan los preparativos para el acto del 25 de mayo

Son jefes comunales y referentes de la Primera y Tercera sección electoral. Participaron del encuentro el ministro del Interior, Wado de Pedro, y Máximo Kirchner. Se espera un acto multitudinario a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia.

Un grupo de intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires se reunió en Quilmes para organizar la convocatoria al acto por el 25 de mayo, donde se espera que la vicepresidenta Cristina Kirchner brinde un discurso ante miles de personas en la Plaza de Mayo.

Entre otros jefes municipales, estuvieron presentes Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar), Karina Menéndez (Merlo), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gastón Granados (Ezeiza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón), Mariel Fernandez (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Espinoza (La Matanza) y Leo Nardini (Malvinas Argentinas). Además, participaron del encuentro el ministro del Interior, Wado de Pedro, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

Además asistieron Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados provincial; el también diputado nacional Julio Pereyra y el presidente del Grupo Provincia, Gustavo "Tano" Menéndez.

Si bien este acto estaba pautado para hacerlo en la avenida 9 de julio, finalmente se cambió la sede y se realizará en la Plaza de Mayo. Además de la fecha patria, ese día se cumplirán 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, todo un hito para el kirchnerismo.

El anuncio formal la semana pasada en la sede porteña del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Hubo varios dirigentes del Frente de Todos. Entre quienes lo anunciaron estuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque. También estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Y hubo fuerte presencia sindical: el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, y el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Planini. Otros que presenciaron el anuncio fueron el diputado Leopoldo Moreau y el intendente de Ensenada, Mario Secco, entre otros.

Por su lado, De Pedro se refirió ayer al acto que se realizará el jueves venidero a las 16. "Estamos ante un hecho histórico. El jueves tenemos que reventar la plaza. El jueves tenemos que acompañar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner", dijo De Pedro en un acto que encabezó en Florencio Varela y que subió a sus redes sociales.

"Así que vamos a caminar cada rincón de la Argentina", señaló, y agregó: "Vamos la juventud argentina, que van a ser los protagonistas de esta campaña". "¡Fuerza Varela, fuerza compañeros! ¡Gracias Julio, gracias compañero intendente!", señaló el ministro en relación al exintendente varelense Pereyra y al jefe comunal Andrés Watson. "¡A caminar, a caminar, a caminar! ¡A trabajar, a trabajar, a trabajar!", concluyó De Pedro.

El ministro del Interior visitó hoy, previamente a la reunión en Quilmes, las localidades bonaerenses de Ensenada y Florencio Varela, donde junto al jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, y los intendentes locales, Mario Secco y Andrés Watson, respectivamente, entregaron netbooks a estudiantes, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Desde las 19, De Pedro participará de un encuentro con representantes la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

En el acto de este jueves 25, la Vicepresidenta demostrará que mantiene su liderazgo intacto y, con él, la posibilidad de elaborar la estrategia política más conveniente para el Frente de Todos. Al fin y al cabo, era el "plan b" del operativo clamor: que la lapicera volviera a Cristina. Sergio Massa, Eduardo "Wado" de Pedro y Axel Kicillof juegan sus últimas cartas para que la mano sea la que ellos pretenden, pero sin tener nada asegurado.

"Haré todo lo que tenga que hacer para lo que considero es lo mejor que les puede pasar a los argentinos, les pase", prometió Cristina en la entrevista en C5N. La vice no suele adelantar definiciones y a su alrededor había opiniones diferentes en cuanto a qué dirá sobre el escenario que se montará en la Plaza de Mayo. Eran más los que pensaban que todavía habría que esperar para las candidaturas y que por ahora no quedaba otra que seguir interpretando señales, como ocurrió en torno a la frase "que los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta". "Nada de lo que ella dice es casual. En la entrevista sólo nombró a Massa, Wado, Máximo y al Cuervo. Y, obviamente, Máximo y el Cuervo no van a ser candidatos", comentó un dirigente que posaba de "cristinólogo".

Otro sector del Frente de Todos convocó el 25 de mayo

La Confederación Socialista Argentina (CSA) convocó a movilizarse a la Plaza de Mayo el próximo jueves 25 de mayo para conmemorar el vigésimo aniversario de la asunción al gobierno de Néstor Kirchner, que tendrá como principal oradora a Cristina. El espacio que nuclea a socialistas dentro del frente oficialista destacó la coincidencia del 20 aniversario de la asunción de Néstor y el fallecimiento del referente socialista Alfredo Bravo.

La convocatoria del sector, que se calificó como "la izquierda" del FdT, tuvo lugar este viernes 19 de mayo, en el marco de un Encuentro de la CSA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que brindaron homenaje al histórico referente socialista Alfredo Bravo. Entre los que participaron estuvieron Jorge Rivas, Guillermo Pancho Torremare, Oscar González, María José Burgos, Federico Tonarelli, Antonio Cartaná y Alberto Berreta, todos referentes socialistas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

También, el Partido Justicialista (PJ) porteño convocó a sumarse a la movilización del 25 de mayo bajo la consigna "Argentina con Cristina", a la espera de que las definiciones nacionales "ordenen" la estrategia electoral del distrito. Numerosos referentes del FdT coincidieron en que la convocatoria del 25 cobra nuevos bríos a partir de la decisión de la Vicepresidenta de no ser candidata este año.

El propio presidente Alberto Fernández hizo una convocatoria "a todas y todos" para concurrir el 25 de mayo a la Plaza de Mayo y escuchar "a su compañera de vida, Cristina Fernández de Kirchner". En un mensaje que publicó en la red social Twitter, el jefe de Estado manifestó que "el 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos". Y destacó: "Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, @CFKArgentina".