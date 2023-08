Fernando Moreira, intendente de San Martín: "Milei representa al que se vayan todos"

Moreira dijo que “Javier Milei representa al que se vayan todos”. El dirigente ganó la interna de las PASO, en donde UP se llevó el 40,95% de los votos.

El intendente San Martín, Fernando Moreira, dijo que “Javier Milei representa al que se vayan todos". En un análisis de lo que dejaron las elecciones 2023, señaló que el libertario "es la expresión del que se vayan todos porque hay muchos años de crisis económica de la que nos cuesta salir”. El dirigente ganó la interna de las PASO, en donde Unión por la Patria (UP) se llevó el 40,95% de los votos.

En diálogo con El Destape Radio el funcionario analizó el resultado de las elecciones PASO y dijo que para los comicios de octubre “hay que intentar que todos voten”. “Hicimos una muy buena elección, teniendo en cuenta que San Martín está rodeado de distritos amarillos”, reflexionó.

Respecto de la buena performance lograda, Moreira manifestó: “Hace 12 años que tenemos una cercanía con la gente y una cercanía de la gestión, urbanizando barrios, con educación, con cultura, con deportes y generó un acompañamiento”. Y remarcó: “Le ganamos por 11 puntos a Juntos por el Cambio, y por 20 a Milei”.

Respecto de la muy buena elección que realizó “La Libertad Avanza”, indicó que “fue un voto muy emocional, que encarna el descontento. Hay muchos años de crisis económica, nos cuesta salir, la gente lo padece y responsabiliza a la política”. Sin embargo, Moreira considera que es un voto más “emocional” que ideológico, ya que “al mismo tiempo esos mismos vecinos, esas mismas vecinas te piden más Estado, no es que están en contra del Estado”.

“El electorado de Milei no cree en la política y no podemos hablarle con modelo complejos, tiene que ser de una estrategia de cercanía”, dijo y agregó: “Hay que intentar que todos voten (en octubre), que la gente entienda que no es lo mismo un candidato que otro, y poner en cuestión qué es los que se decide cuando una vota un gobierno nacional”. Finalmente, el intendente manifestó que “el fenómeno Milei se expresa en lo nacional, no en lo local”.

Javier Milei ratificó que "al Conicet hay que cerrarlo"

El candidato de La Libertad Avanza para las elecciones 2023, Javier Milei, ratificó su propuesta de cerrar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). "Tal como existe hoy hay que cerrarlo", afirmó el diputado libertario, que fue el postulante más votado en las PASO del domingo 13 de agosto.

"El Conicet, tal como existe hoy, hay que cerrarlo", advirtió el candidato que obtuvo el 30,4% de los votos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Sobre lo que sucedería en caso de que fuera electo presidente, adelantó: "Va a haber una secretaria de estas características que se va a dedicar a ciencias duras".

"El Conicet hoy tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. El Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. El tema de la productividad del Conicet es bastante cuestionable", dijo el diputado, a la vez que cuestionó a las preguntas de los periodistas de TN, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano: "¿Quién le dijo que es obligación del estado investigar?".

A pesar de su propuesta de que el Estado no se haga cargo del Conicet, el candidato lamentó la partida de científicos argentinos al extranjero. "El hecho de que las personas se vayan es parte de la tragedia argentina, como consecuencia del lugar al que nos trajeron los mismos de siempre. Con los mismos de siempre un Argentina distinta es imposible", señaló.

Además, Javier Milei habló sobre su propuesta de dolarización de la economía, la que dijo que podría demorar "entre 9 y 24 meses" y, según explicó, "implica cerrar el Banco Central". En ese sentido, el candidato libertario declaró: "Nos sentamos con fondos de inversión de alto riesgo y están dispuestos a poner 30 mil millones de dólares".