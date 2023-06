Elecciones 2023 CABA: impugnaron la precandidatura de Graciela Ocaña

Un precandidato a jefe de gobierno presentó ante la justicia electoral un pedido para inhabilitar la postulación de la primera legisladora de la lista de Lousteau. Qué dijeron en el equipo de la diputada nacional.

La precandidatura a legisladora porteña por Juntos por el Cambio Graciela Ocaña fue impugnada ante la justicia electoral, a raíz de una presentación judicial fue realizada por el precandidato a jefe de Gobierno por Aptitud Renovadora, Juan Pablo Chiesa. Desde el entorno de la diputada nacional afirmaron que no hay motivos para que no pueda competir.

Desde el entorno de Ocaña señalaron a El Destape, que la diputada nacional "tiene residencia en la Ciudad de Buenos Aires" y añadieron que "vota en la Capital y está en el padrón hace diez años". También recordaron que Ocaña fue legisladora porteña con su partido Confianza Pública entre 2013 y 2017 y que en 2015 fue precandidata a jefa de Gobierno en la alianza ECO y que en ese entonces cumplía con todos los requisitos al igual que ahora.

"Nunca ha recibido una impugnación y su situación no ha cambiado, con lo cual no va a correr la impugnación", aseguraron en el equipo de "la hormiguita" a este portal y deslizaron que esta presentación obedece a la interna en Juntos por el Cambio. Creen que se trata de "una movida política de quienes verdaderamente no cumplen con los requisitos para presentarse", en alusión al precandidato Jorge Macri.

Chiesa, que hizo esta presentación esta mañana en el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, argumentó que Ocaña estaría incumpliendo el artículo 70 de la Constitución de la porteña ni con un artículo de la ley nacional de partidos políticos. Más claro: le objetan a la diputada nacional la cantidad de años residiendo en la capital nacional y que no figura en el registro de electores de la capital nacional.



"Me sorprende la liviandad en torno a la presentación de la señora Ocaña como integrante de la lista. Resulta llamativo que los asesores letrados de la lista Evolución no hubieran verificado el cumplimiento de estos requisitos con anterioridad a la presentación de la lista; o lo que es peor o más llamativo aún, hubieran falseado la información al completar el acta que en carácter de declaración jurada tuvo que completar la ahora impugnada precandidata", señaló Chiesa en la presentación.

La presentación del precandidato a jefe de gobierno por el espacio Aptitud Renovadora afirmó que Ocaña "siempre vivió en la provincia de Buenos Aires", que lo hizo por "muchos años en San Justo, también lo hizo en Haedo, y hace algunos años lo hace en un barrio cerrado de General Rodríguez". Y cerró: "Teniendo en cuenta que Ocaña no se encuentra inscripta en el registro de electores de la Ciudad de Buenos Aires, extremo que podrá verificarse con la consulta a la Cámara Nacional Electoral, no podrá convalidarse su precandidatura".

Ocaña llegó a un acuerdo con el precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau para encabezar la lista de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que acompañará al radical. Esta boleta se enfrentará a la que encabezará el ministro de Gobierno capitalino, Jorge Macri.

Con información de Télam