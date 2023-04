Horacio Rodríguez Larreta: “Hay que hacer una brutal desregulación económica como la de Cavallo”

Las definiciones de Larreta de cara a las próximas elecciones se oyeron en el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, en un encuentro organizado por LIDE Argentina.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta mantuvo un desayuno de trabajo con líderes empresarios y les prometió una “reforma integral profunda sin media tintas”. Además, mencionó la necesidad de ir hacia una “brutal desregulación de la economía”, como la realizada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Y agregó: "Luego hay que hacer una brutal desregulación de la economía, como lo hizo (Domingo) Cavallo en octubre del '91!".

“Coincidimos en un diagnóstico grave de la situación de la Argentina. Yo estoy convencido de que la solución es para adelante, un cambio profundo, real y duradero, en el marco de un país democrático, con el acuerdo del Congreso para llevarlo adelante, ese es el camino”, enfatizó el jefe de gobierno porteño. En este sentido, les aseguró a los empresarios que ese cambio debe ser “sin gradualismo”.

“La reforma tiene que ser integral, profunda, sin media tintas, un cambio en todos los aspectos de la vida institucional. No sirve que logremos recuperar la economía en un principio, sin una reforma educativa profunda que nos garantice el capital humano necesario para sostener en el tiempo el cambio, ese es el gran desafío”, expresó. Además, enumeró las propuestas fundamentales: “Primero hay que adecuar el sistema laboral. Terminar con la ley que genera la industria del juicio, con las indemnizaciones. Hace 12 años que el empleo formal no crece en la Argentina. Y hay que hacerlo en el primer día, no a los seis meses”.

Encuestas 2023: Larreta se impone a Bullrich

Se publicó una nueva encuesta sobre la interna del PRO y Rodríguez Larreta se impone a Patricia Bullrich y se sería el favorito para quedarse con la candidatura presidencial de ese espacio, según un informe de abril de la consultora Opina Argentina. Además, el mismo sondeo lo ubica primero en una futura PASO de Juntos por el Cambio.

Se evaluaron dos escenarios para la interna. En el primero, gana con el 16%, frente a Bullrich (10%) y Gerardo Morales (5%). En el segundo, sin precandidatos del radicalismo, Rodríguez Larreta amplía la victoria con 18% sobre 11%.

Además, Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente nacional con mayor imagen positiva (49%). Detrás se ubica Javier Milei (44%), Sergio Massa (36%), María Eugenia Vidal (35%) y Patricia Bullrich (35%). Por su parte, Mauricio Macri es el dirigente nacional con mayor nivel de imagen negativa (75%), seguido por Alberto Fernández (71%) y Cristina Kirchner (68%).