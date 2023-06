Finde largo de rosca: el capítulo final para las definiciones de Unión por la Patria

Serán cuatro días intensos, de llamados cruzados y reuniones tensas. La queja de los intendentes y el rol de los gobernadores. Qué falta definir.

Recién se estrenó la marca y ya se viene el capítulo final en las definiciones de lo que hoy se llama Unión por la Patria y hace horas era el Frente de Todos (FdT). Será un fin de semana XL, con reuniones, llamados cruzados, ideas, gritos y resultados para terminar de delinear las pinceladas finales del contrato que el peronismo querrá mostrarle a la sociedad.

Ese contrato aún tiene pocos artículos. Resta definir casi todo. Como los nombres para cada lugar, desde presidente, vice, pasando por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, intendencias, diputados, senadores, concejales y hasta qué sucederá en CABA. Queda una semana y el frente peronista aún no tienen ningún apellido confirmado.

Además, se definirá si ese trabajo deberá hacerse multiplicado por dos, tres o hasta cuatro si se presentaran varios candidatos a una PASO. Pese al run run final, aun no está plenamente confirmada la interna en UP y no se descarta que finalmente haya lista única.

Si bien hoy la interna que avanza es Eduardo "Wado" de Pedro y Daniel Scioli para definir el candidato presidencial, crecen por detrás las opciones de Sergio Massa o Axel Kicillof como candidatos únicos. Aunque deberían darse una serie de situaciones para llegar hacia eso.

La primera es la candidatura de Scioli, que crece y avanza pese a un reglamento duro que se impuso en UP, los avales y los nombres que necesita en todas las provincias. Algunas de ellas trabadas, como el caso de Tucumán. Allí, Juan Manzur se quiere lanzar como candidato a Presidente los próximos días. Este hecho lastima las posibilidades del ex motonauta, no solo a nivel números para disputar una PASO sino además para armar previamente con gente propia entre el PJ tucumano. Manzur repite en privado que solo se bajaría para ser vice de una fórmula del espacio de la Vicepresidenta. Scioli está haciendo todo lo posible y lo imposible para llegar a la PASO. Pero puede fallar.

Si falla, debería bajarse. Allí la lista única se impondría por sí sola. ¿Pero con qué nombres? Cristina Kirchner pasará parte de su fin de semana en El Calafate tras el acto en Río Gallegos con Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis. Y otra parte del finde largo estará en Buenos Aires.

Una importante fuente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, con diálogo con CFK, Massa y Alberto Fernández, adelantó a El Destape que "el domingo se viene una reunión de alta voltaje". Y anticipa: "Este fin de semana se va a definir todo".

Massa estará en Buenos Aires, Wado en Mercedes, Kicillof en La Plata y Scioli en La Ñata. No habrá video como en 2019, no habrá un anuncio estruendoso durante este fin de semana. Pero se va a resolver en estos cuatro días. "Hasta puede darse a conocer todo sobre la hora", confirma otra fuente. Sobre la hora es al filo del cierre de listas del sábado 24 de junio.

Fue tal el alboroto del cierre de listas que el acto del 20 de junio para la inauguración oficial del gasoducto Presidente Néstor Kirchner se suspendió. Y se pasó para el 9 de julio. Después de que esté todo definido. El horno no está para bollos. Iban a estar presentes Alberto, Massa y hasta se especulaba con la presencia de CFK. Hoy imposible.

La candidatura a presidente en lista única de Massa puede suceder pero pende de un hilo. "Hasta no tener todo cerrado, no viaja nadie. Cuando esté todo cerrado, viajan a escribir. Y cuando esté todo escrito, viaja Massa. De rehén en Washington no lo van a tomar", fue el mensaje final del equipo del tigrense sobre el viaje que puede destrabar su candidatura en caso de bajarse Scioli.

El plan de Massa es ir a Estados Unidos y volver con un nuevo acuerdo cerrado con el FMI y 10 mil millones de dólares antes del 24 de junio. Pero aún no viajó ni medio asesor de su equipo. Puede demorarse. ¿Llega al sábado?

El caso Kicillof está más complicado. Su decisión es ir por la reelección de la Provincia de Buenos Aires. Solo puede cambiar ante un pedido de CFK para que vaya por la presidencia. Es el candidato que mejor mide en PBA y el que mejor retiene los votos de la líder del peronismo, según todas las encuestas consultadas. Pero desde el kirchnerismo dejaron trascender que al momento Cristina no va a pedirle que vaya por la jefatura de Estado nacional ni tampoco pedirá que se baje Scioli. "Cristina no lo va a presionar a Axel, no va a pedirle algo que él no quiere hacer. Axel tendría que estar más predispuesto", dijo un dirigente clave del kirchnerismo ante El Destape sobre la candidatura del gobernador.

Los gobernadores ya se expresaron: quieren lista de unidad y federal. La CGT pidió exactamente lo mismo hace días. Quienes no se expresaron aun son los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Se esperaba un comunicado para este sábado. Otros hablan de que saldrá esa manifestación el miércoles.

En diálogo con El Destape, dos dirigentes clave del conurbano bonaerense se quejaron de la estrategia de no ir con la modalidad "Y" y que haya un solo candidato a intendente en una posible PASO. Uno de ellos se juntó con Cristina hace días. "Nos dijo que se arma de abajo para arriba. Y nosotros creemos lo mismo. El problema es que la estrategia acá la está armando alguien que no vive en el conurbano, no sabe los problemas que tenemos", se quejó, en un tiro por elevación, de la conducción del PJ de PBA.

Un intendente que se reunió hace 48 horas con Massa le contó a este portal que el tigrense "quiere ser Presidente". Lo puso en estas palabras: "Lo conozco a Sergio desde hace más de 30 años, conozco a toda su familia. Hace mucho tiempo a mí me preguntaba qué quería ser. Yo le decía 'intendente'. Él me decía: 'bueno, ves, yo quiero ser Presidente'".

Entre algunos intendentes hay bronca con Scioli. Quieren lista única. "Lo queremos, es un gran compañero y lo conocemos hace mucho. Pero no estamos ahora para una interna", respondió un jefe comunal ante El Destape.

Scioli trabaja a contrarreloj para conseguir nombres en todo el país. Estará en su casa en La Ñata todo el fin de semana cerrando candidaturas en todos los distritos. En el medio va a grabar un nuevo spot. Sigue adelante. Vio el discurso de Cristina Kirchner "por partes", contaron desde su entorno. No quiso salir a responderle. CFK le pegó a todo su armado: Aníbal Fernández, Victoria Tolos Paz, Martín Guzmán y Alberto Fernández. "Daniel no confronta", argumentaron desde el sciolismo horas antes de que el PJ bonaerense volviera a publicar un duro comunicado dirigido al "espacio dirigido por Daniel Scioli y Alberto Fernández".

Cristina habló de cumplir la representación política. Que los diputados de la lista perdedora que integren la lista ganadora de una supuesta PASO se queden en sus bancas y voten con el peronismo. Que no se armen su propio bloque o se vayan con el macrismo a los cinco minutos, dijo palabras más palabras menos la Vicepresidenta. Dio como ejemplo el período post 2016. Retomó CFK así parte del comunicado que sacó el PJ de PBA conducido por Máximo Kirchner después del cierre de alianzas.

"Scioli se tiene que bajar, es un buen muchacho", reflexiona un ex intendente hoy diputado, un histórico del PJ. La movida Manzur, cree él, va por ese lado. Una jugada del kirchnerismo para que se baje el Pichichi. La sintonía entre los K y el manzurismo creció luego de que CFK le pidiera a Alberto que lo ponga como jefe de Gabinete, algo que finalmente sucedió tras la durísima derrota peronista de 2021.

Los intendentes peronistas tienen en claro que van a jugar con Cristina. O con su candidato. "El nombre de ella en cualquier municipio de la Provincia es el que mejor mide. En algunos lugares Cristina hasta saca el 50%", graficó uno de ellos. Sin ella, algunos creen que el que mejor mide es Massa, aunque las encuestas por ahora digan lo contrario.