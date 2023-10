Final abierto en La Plata en las elecciones 2023: ¿retiene la ciudad Garro o da el batacazo Alak?

A días de las elecciones, la disputa por la intendencia de la capital bonaerense está en un “empate técnico”. Denuncias en la Justicia, encuestas con un margen mínimo de error y el “corte de boleta”. ¿Qué Julio César ganará?

A once días de las elecciones 2023, la disputa por la intendencia en la ciudad de La Plata se polarizó en los candidatos de Unión por la Patria (UP) y Juntos por el Cambio (JxC): por un lado el actual intendente Julio César Garro buscará su tercer periodo consecutivo, y por el otro Julio César Alak tratará de rebatirle el poder. “Hay un empate técnico”, reconocieron a El Destape desde ambos espacios.

En ese escenario, si bien Garro pica en punta, Alak viene en un segundo lugar y día a día achica la diferencia. “Garro está en los 35,36 puntos, pero Massa y Axel están primeros en la ciudad y esos votos traccionan a Alak...básicamente estamos en un empate técnico”, confesaron a este medio desde el entorno del ministro de Justicia.

En tanto, desde el garrismo reconocieron que Bullrich “tuvo pérdida de votos”, pero “no la tenemos mal” en relación a la imagen de la dirigenta en la ciudad. Los números nacionales que manejan desde el entorno del intendente son: 34 puntos para ‘Pato’ Bullrich, 31 para Sergio Massa, y 24 para Javier Milei. Sin embargo, Axel Kicillof mide entre 33 y 34 puntos. El arrastre de la buena imagen del Gobernador se los lleva Alak.

La disputa real en los próximos días será en la gente que aún no definió el voto. Se prevé que en La Plata son entre el 10 al 12%. Allí apuntan Alak y Garro.

La teoría de los tercios se desinfló

La paridad entre los dos dirigentes se da por varios factores: en la ciudad de las diagonales, Bullrich -depende de qué lado de la mecha se la analice- viene en picada o viene casi a flote. En ambos escenarios su imagen en una boleta pareciera espantar más votos de los que gana. “Hoy Bullrich está en 24 puntos”, indicaron desde el espacio de Alak y agregaron: “Garro tendría que sumar -mínimo - 10 puntos propios, por eso fomenta y busca el corte de boleta”. Esa práctica la ejecutó a la perfección en 2019. El antecedente está demasiado fresco.

En ese escenario, la fuga de votos preocupan a Garro que, al no tener un anclaje nacional fortalecido, apunta al compulsivo “corte de boleta”. El dirigente macrista sabe que tiene a favor sólo su imagen y, bajo el lema “primero La Plata”, busca diferenciarse de la disputa nacional para asegurarse un tercer periodo en el municipio. “Tiene un arrastre orgánico que ganó con sus dos mandatos”, detallaron desde su entorno y cerraron: “Estamos bien, la principal encuesta fue el 13 de agosto (las PASO) y salió bien. El que está muy nervioso es el otro Julio (Alak)”.

En tanto, el espacio libertario no logró mayores adhesiones en la capital provincial. Incluso el candidato presidenciable, Javier Milei, tampoco logra penetrar en profundidad en los y las electoras platenses. A ello debe sumarse que Luciano Guma, el candidato libertario local, es ignoto. Y para muestras basta un botón: cuando “el León” hizo su caravana en La Plata el 12 de septiembre convocó a menos de 300 militantes.

La floja caravana de Milei en La Plata

Además ambos espacios mostraron cierta tranquilidad ya que “los libertarios no hacen actividades en la ciudad, no generan agenda, no hacen nada”. ¿Por qué pasa esto? Según confesó un dirigente de larga data en La Plata, “en ciudades en donde gobierna JxC a Milei le cuesta crecer, en cambio donde gobierna el peronismo crece como alternativa”. Es decir, en donde gobierna la derecha el libertario no logra robar votos, situación que se invierte cuando UP es el poder Ejecutivo.

Peronismo unido

En los últimos días, el PJ local emitió un comunicado el que denunciaba el “corte de boleta”. Además sumaron una denuncia en la Justicia por "sustracción y destrucción permanente y sistemática de carteles” en la vía pública. La presentación fue realizada ante el juez de Garantías Juan Pablo Massi y se planteó que lo sucedido "configura los delitos de robo, daños, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, destrucción de publicidad electoral, previsto en el Código Nacional Electoral, y el delito de daño, en el Código Penal" y se solicitó "identificar a sus responsables", entre ellos 7 vehículos cuyas patentes fueron identificadas.

Al respecto, Julio Alak se refirió a Garro y afirmó: “Le veo un nivel de descaro que no lo puedo creer”. En declaraciones a El Destape durante una recorrida de obras que realizó con el gobernador Axel Kicillof el lunes, manifestó que a su rival, “la neurona de la verdad se le apagó, como el apagón informático que tuvo que borró dos años de registros y cuentas del Municipio que es gravísimo".

Desde que el peronismo perdió la ciudad de La Plata, allá por 2015 producto de una pésima gestión de Pablo Bruera y la peor inundación que dejó cientos de muertos, dicha fuerza no volvió a gobernar. En 2019 estuvo muy cerca, pero la falta de cohesión y unidad entre las distintas fuerzas que conformaban el entonces Frente para la Victoria no lo lograron.

Ahora, el escenario cambió. “Julio (Alak) logró la unidad en términos de que el peronismo está en un solo lugar. Las tensiones están más calmadas; La Cámpora está jugando adentro y fuerte, y todos los espacios generan actividades en todos los barrios”, detallaron desde el equipo de campaña del dirigente.

Julio Alak logró la unidad del peronismo en La Plata tras las PASO

“Estamos trabajando para ganar”, remarcaron. “Tenemos propuestas, estamos presentando el plan estratégico La Plata 2030 en todos los barrios”, cerraron.

El candidato de Kicillof

A fines de 2022, Julio Alak fue uno de los primeros dirigentes que empezó a “caminar” el distrito. Lo hizo a pedido de Axel Kicillof. El gobernador bonaerense, desde que se mudó a Casa de Gobierno en 2019, quiere recuperar la ciudad capital. La Vicepresidenta, nacida en La Plata, acompañó la decisión de Kicillof. “La ciudad está fea y sucia”, dijo en alguna que otra reunión cuando se discutían los nombres de las listas de UP.

El mandatario apostó fuerte por su ministro en una ciudad en donde sobran los candidatos y candidatas del peronismo, pero falta conducción y unidad. Es a uno de los dirigentes que más acompañó en actos y recorridas por la ciudad. “Nosotros vamos a seguir trabajando para que La Plata vuelva a tener un papel protagónico, no solo como ciudad, sino como capital de la provincia”, dijo el mandatario provincial en una recorrida de obras por el distrito.

Axel Kicillof junto a Julio Alak

“Hay que discutir con seriedad un proyecto de ciudad de La Plata. Garro tiene que explicar por qué durante 8 años y aún con Macri y Vidal se hizo tan poco. Siempre priorizó el negocio de las inmobiliarias a lo que es la infraestructura y el bienestar”, retrucó el mandatario.