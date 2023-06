Espert se mostró a favor de la ampliación de Juntos por el Cambio: "Que venga hasta El Mago Sin Dientes"

El diputado, quien recientemente fue incorporado a la coalición opositora para participar de una PASO, dio su opinión sobre el acercamiento de un sector del espacio al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El diputado liberal de Avanza Libertad recientemente incorporado a Juntos por el Cambio (JxC) para participar de la PASO presidencial en las elecciones 2023, José Luis Espert, no se opuso a una posible incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición opositora. "Si estamos de acuerdo en tres o cuatro cosas, que venga hasta El Mago Sin Dientes adentro de Juntos por el Cambio", dijo este jueves en TN.

El acercamiento de un sector de JxC a Schiaretti generó una feroz interna dentro del espacio: de un lado quedaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y del otro quedaron el ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich. El miércoles por la noche, Bullrich había dicho en TN: "La gente va a elegir entre este cambio que representamos nosotros o el modelo de acuerdismo dirigencial que representa Larreta".

Ante la consulta de su opinión sobre un eventual ingreso de Schiaretti, Espert enumeró algunos motivos que considera importantes para hacer esa valoración. "Yo creo que, en general, acá hay tres o cuatro cosas que los argentinos, si no queremos terminar comiendo rebanadas de viento, tenemos que cambiar. Si queremos terminar comiendo rebanadas de viento, sigamos así, que vamos derecho a eso", comenzó su alocución el diputado.

Tras el pedido del periodista de que conteste a la pregunta, Espert aclaró: "Te voy a contestar, pero te lo tengo que contextualizar porque si no vos lo vas a dejar así, chiquitito, y esto es muy grande". "Si estamos de acuerdo en tres o cuatro cosas, que venga hasta El Mago Sin Dientes adentro de Juntos por el Cambio", agregó.

"Ahora, las tres o cuatro cosas que hay que hacer son muy jodidas", siguió su respuesta el dirigente liberal y añadió: "Hay que reducir drásticamente el tamaño del Estado porque los argentinos no dan más de pagar impuestos, tenés que reformar las leyes laborales, tenés que tirar a la basura la doctrina Zaffaroni. ¿Quiénes están dispuestos a hacer eso?". Cuando le preguntaron si Schiaretti coincide con sus pedidos, sentenció: "No sé, no lo conozco. Vos me decís que entre Schiaretti, qué se yo. ¿Piensa así Schiaretti?".

"Acabo de ingresar. Todavía soy virgen, mañana pierdo la virginidad cambiemita", bromeó respecto a su reciente ingreso y a la reunión con dirigentes del espacio que tendrá el viernes por la mañana. En medio del debate, le recordaron que "los diputados de Schiaretti votaron la moratoria previsional", a lo que respondió: "Yo la voté en contra. Me parece que está mal la moratoria previsional. Si es por eso, empezás a sacar muertos del placard de medio planeta político. Pensamos hacia adelante si estamos de acuerdo o no en las cosas que hay que hacer".