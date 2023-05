Encuestas 2023: Una nueva encuesta da ganador a Larreta sobre Bullrich

Un nuevo sondeo de opinión midió el duelo entre el jefe de Gobierno porteño y la titular del PRO en uso de licencia en PASO, generales y ante posibles rivales de balotaje.

De cara a las elecciones, una nueva encuesta realizada a nivel nacional en el mes de mayo dio como ganador al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por sobre la dirigente del PRO Patricia Bullrich.

Según reportó un trabajo de opinión pública realizado por la consultora Synopsis, frente a la consulta sobre a qué espacio y precandidato votaría en las PASO, Juntos por el Cambio obtuvo la mayor intención de votos con un 26,2%. Ese porcentaje es resultado de la suma de 14 puntos de Rodríguez Larreta, contra 12,2% de Bullrich.

Si bien Bullrich todavía no se lanzó oficialmente, el de la ex ministra de seguridad y Rodríguez Larreta será el principal duelo de la PASO de Juntos por el Cambio. Además de los dos contendientes del PRO, están anotados dos radicales, el diputado nacional Facundo Manes y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

El segundo lugar fue para el Frente de Todos con un 24,6% de intención de votos, compuestos por un 14,3% del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y un 10,3% del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, con un 10,3%. La tercera fuerza está representada por el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei, que cosechó un 25,2%.

En cuanto a la competencia por espacios, Juntos por el Cambio obtiene un 26,2% de intención de votos, superando a los 24,9% del Frente de Todos y a los 17,1% de "liberales/libertarios", referenciados en Milei. El voto indeciso se ubica en un 12,2%.

Interna de Juntos por el Cambio

La encuesta también midió a los contendientes de Juntos por el Cambio. En un primer escenario, Rodríguez Larreta obtiene un 53,2% de intención de votos y supera a Bullrich que se queda con un 43,9%. El voto indeciso se ubicó en 2,9%.

En el segundo escenario, con tres contendientes, Rodríguez Larreta obtiene un 44,3%, superando a Bullrich con un 40,1% y a Manes, que obtiene un 9,4%. El voto indeciso asciende al 6,2%.

Balotaje

En cuanto a potenciales duelos en segunda vuelta, un primer escenario entre Rodríguez Larreta y Massa, el jefe de Gobierno obtiene un 46,1%, contra un 39,8% del ex intendente de Tigre. El voto indeciso se ubica en el 14,1%.

Por otra parte, en un duelo del alcalde capitalino con Milei, Rodríguez Larreta se impone con un 40,3% y supera que el economista libertario que se queda con 38,5%. En esta variante, el voto indeciso asciende al 21,2%.

En un mano a mano entre Bullrich y Massa, la titular del PRO en uso de licencia se hace con el triunfo con un 45,1%, mientras que el ministro de economía se queda con un 44,8%. La opción "no sabe/ no contesta" se queda en un 10,1%.

Por otra parte, la ex ministra de seguridad en el mano a mano con Milei, se queda con el segundo lugar. Bullrich queda con un 37,1% mientras que el libertario saca un 38,1% y la opción "no sabe/ no contesta" escala a un 24,7%. En todos los escenarios de ballotage planteados, en este el voto indeciso saca el mayor porcentaje.

Finalmente, la encuesta también midió un ballotage entre Massa y Milei. En ese duelo, se impone el ministro de Economía con un 44,5%, mientras que el libertario se queda con un 42,9. El voto indeciso se quedó en un 12,6%.