En la previa de la reunión de la mesa del FdT, Alberto se reúne con gobernadores

En una semana que tendrá el foco puesto en el encuentro del jueves en la sede del PJ Nacional donde comenzará a definirse la estrategia electoral del peronismo, el Jefe de Estado visitará provincias y se mostrará con mandatarios.

Será una semana donde el foco político en el oficialismo estará puesto en la anunciada mesa del PJ Nacional convocada para este jueves por el presidente del partido y de la Nación, Alberto Fernández. Allí, en la sede de la calle Matheu, comenzará a definirse la estrategia electoral del peronismo. En la previa, el Jefe de Estado visitará provincias y se mostrará con gobernadores.

Fernández ya recorrió en los últimos días Entre Ríos, Tucumán y La Rioja. El lunes pasado, entregó la vivienda número 85.000 desde el inicio de la gestión, en la ciudad entrerriana de Paraná, y se reencontró con el gobernador Gustavo Bordet, luego del confuso episodio donde se bajó el mandatario provincial de apoyar el juicio político a la Corte impulsado por el Presidente.

En Tucumán, Fernández confirmó la baja de Juan Manzur de la jefatura de Gabinete y le dio el apoyo pleno para la reelección de Osvaldo Jaldo. Su reemplazo como jefe de ministros asumirá la semana que viene, según revelaron desde Casa Rosada a El Destape, y sería Agustín Rossi, actual titular de la AFI.

Luego, el Presidente siguió su gira por el norte del país y se mostró con Ricardo Quintela, de La Rioja, para la primera entrega de kits de Sueño Seguro a titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. También estuvo días atrás en Chaco junto a Jorge Milton Capitanich.

Estos encuentros se dieron en medio de la intempestiva cancelación de la reunión que iba a tener Fernández con varios gobernadores en la quinta presidencial de Olivos, en una previa de la mesa del FdT y con miras a las elecciones.

Las "bilaterales" de Alberto con los mandatarios provinciales seguirán en la semana a horas del encuentro donde se reunirán todas las partes del Frente de Todos para debatir el año electoral. Lo esperan para la inauguración de edificios de universidades públicas Oscar Herrera Ahuad, en Misiones, y Gustavo Melella, en Tierra del Fuego.

También el mandatario seguirá con encuentros con intendentes de la provincia de Buenos Aires. Ya el martes pasado organizó una reunión en Olivos con jefes comunales de ese territorio (aunque sin presencia kirchnerista). En los próximos días estará Alberto en Florencio Varela (Andrés Watson) y San Martín (Fernando Moreira), también con foco en la educación.

Del cónclave del martes participó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien pidió que en el marco de la discusión de la estrategia electoral es necesario que Fernández defina si irá o no por la reelección. En ese encuentro, el Presidente se mostró preocupado por el desánimo dentro de la coalición, llamó a dejar de tirar “tiros a los botes” a sus compañeros de espacio y no consideró necesario apurar una decisión al respecto. “No me corran con que tengo que definir ahora”, reclamó y aseguró que trabajará para que el Frente de Todos gane en todo el país, según publicó El Destape.

Así vivirá el Presidente la previa de lo que será el comienzo de la definición del futuro del peronismo en este 2023 y también de su decisión como Jefe de Estado: si irá o no por un segundo mandato.

Estarán presentes todas las fuerzas en la sede del Partido Justicialista, donde se espera un debate caliente. Habrá representantes del kirchnerismo, aunque no serán parte la vicepresidenta Cristina Kirchner y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Se especula con que estén representados por el ministro Eduardo "Wado" de Pedro y Andrés "Cuervo" Larroque.

Un sindicalista de peso dentro del espacio K como Omar Plaini hace horas dilapidó el armado de la mesa: “No hace falta hacer una mesa de cantidad enorme. Si estamos convocando eso, es porque tenemos diferencias internas que no hemos podido saldar en tres años de Gobierno. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo entre 60 personas?”, dijo a El Destape Radio. Un anticipo de lo que se vendrá el jueves.

Ayer, en un acto en Berazategui, Alberto lanzó una frase para atajarse ante lo que viene. "Cada vez escucho más el murmullo de la gente y menos el griterío de la política". Pidió el mandatario: "A los compañeros y compañeras, más unidad que nunca. Podemos discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos". Y recordó una frase de Juan Domingo Perón: "Más allá de la heterogeneidad de estar unidos hay un común denominador; que los enemigos de la Patria no tomen el poder".