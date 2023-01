Elecciones 2023: Un importante intendente se suma al clamor para la reelección de Kicillof

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, volvió a pedir que el gobernador Axel Kicillof vaya por un segundo mandato en la provincia de Buenos Aires.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, su sumó al operativo clamor y volvió a pedir que el gobernador Axel Kicillof vaya por un segundo mandato en la provincia de Buenos Aires. "Axel, a mi criterio, es el mejor candidato que tiene el Frente de Todos para presentar en la provincia", dijo a El Destape Radio.

Además se mostró por demás positivo de cara a las próximas elecciones: "Se va a ganar en 2023, en eso soy muy optimista". En tanto, se refirió a los chats filtrados que, el viaje a Lago Escondido y el posterior fallo de la Corte Suprema por los puntos de coparticipación: "Los métodos de la Corte no tienen nada que ver con la democracia, tienen que ver con la extorsión".

“Vamos a ver cómo los que defienden con qué argumentos defienden ese esquema de poder”, remarcó. Además Ferraresi dijo que “estuvieron negando el encuentro de Lago Escondido hasta que apareció la foto del avión. Esto tiene que ver con la impunidad”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Respecto del pedido de juicio político de los cuatro jueces, el dirigente bonaerense indicó que "me sorprenden los gobernadores que no acompañaron. Solo no se salva nadie, es un debate colectivo".

En otro tramo de la entrevista hizo referencia a la última aparición pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y dijo que: "Siempre que Cristina aparece tiene una centralidad enorme". "Cuando Cristina plantea el 24 de marzo la consigna 'Mafia o democracia' está hablando de esto (el juicio político a la Corte)".

Kicillof habló sobre el juicio político a la Corte Suprema

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que la Corte Suprema de Justicia "ha avanzado sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo" y acusó a los cuatro jueces que componen el máximo tribunal de asumir "funciones que no le son propias".

Junto al presidente Alberto Fernández, Kicillof y otros 11 mandatarios provinciales firmaron una denuncia para impulsar el juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por "mal desempeño de sus funciones".

"Junto a gobernadores y gobernadoras nos reunimos con el presidente Alberto Fernández para elevar el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño de sus funciones", señaló el mandatario bonaerense en su cuenta de la red social Twitter.

En el posteo consideró que "la Corte ha avanzado sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, asumiendo funciones que no le son propias" y destacó que "ahora será la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación la que defina si da curso al procedimiento".

"Manifestamos una vez más nuestro rechazo al fallo que quita recursos de coparticipación fundamentales para el desarrollo de nuestras provincias y reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con el federalismo y la igualdad", completó Kicillof.