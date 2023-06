Elecciones 2023: tras los cruces por el cierre de listas, el Gabinete buscó dar una muestra de unidad

La convocó Rossi el martes y tuvo asistencia casi perfecta. Wado de Pedro, Santiago Cafiero y Tolosa Paz, entre los presentes. Hubo aplausos a la fórmula y discursos del jefe de gabinete, el ministro de Economía y el Presidente. El eje fue electoral. "La campaña en modo gestión", fue la conclusión.

El gabinete donde conviven kirchneristas, massistas y albertistas buscó dar una muestra de unidad tras dos días de chispazos y misiles entre cada una de las partes que integran el hoy denominado Unión por la Patria debido a un cierre de listas que inevitablemente dejó heridos.

Tras un lunes y martes de fuego cruzado, a media tarde de ayer el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente por UP, Agustín Rossi, convocó a todo el gabinete a una reunión en la Casa Rosada, incluido el presidente Alberto Fernández.

El hecho llamó la atención porque una de las premisas de Rossi apenas asumió fue: "No voy a seguir haciendo las reuniones de gabinete que hacía Juan Manzur". El funcionario consideró que no eran útiles. El tucumano citaba a los ministros cada 15 días. Pero no tuvo buenos resultados.

La premisa de la reunión de gabinete de este miércoles fue la unidad. Mostrar una foto de una mesa larga donde se encuentren juntos el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el Canciller Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Todos ellos protagonistas de las últimas 100 horas.

El encuentro en Casa Rosada duró media hora. Hubo solo dos ausencias que el gobierno se encargó de repetir que "no fueron porque están con actividad ya programada", en referencia a Martín Soria (Justicia) y Jaime Perczyk (Educación).

En la reunión de Gabinete participaron, además, las ministras de Trabajo, Kelly Olmos; de Salud, Carla Vizzotti; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Ayelén Mazzina; y los ministros del Interior, Eduardo De Pedro; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Transporte, Diego Giuliano; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Cultura, Tristán Bauer; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; de Defensa, Jorge Taiana; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. Estuvieron presentes también el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra; la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Mercedes Marcó del Pont; la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Ana Clara Alberdi.

Un frente de todos después del Frente de Todos. Pasadas las 10 de la mañana ingresaron a la reunión Fernández con la flamante fórmula de UP. Massa y Rossi fueron aplaudidos por todo el gabinete, en una muestra de respaldo al binomio.

Los ministros no hablaron. Tomaron la palabra primero Alberto, luego Massa, después Rossi y finalmente cerró el mandatario. El eje fue la unidad, el clima electoral y la campaña en medio de la gestión.

Testigos de la mesa relataron a El Destape que "no hubo ni frialdad ni malas caras". Explicaron que "los que se cruzaron feo no estaban ahí presentes". Una alta fuente de la Casa Rosada narró: "El problema lo tienen un par de ahí con Cristina, así que no hubo mucho margen para nada. ¿Qué se la van a agarrar con Wado? Se saludaron todos con todos. En esos lugares no hay ningún problema, son todos parte del gobierno", detalló a este portal.

Como un planteo de la estrategia, se decidió en la Rosada "encarar de acá para adelante". El pilar de la campaña será la gestión, seguir inaugurando obras públicas hasta que la ley lo permita. O sea, hasta el 18 de julio podrá hacerlo. ¿Por qué? Ese es el último día permitido por la Ley Electoral. No se puede hacer actos de gobierno para inaugurar obras en medio de la campaña.

Desde la Rosada buscan que en la campaña se revalorice lo hecho por el gobierno, teniendo en cuenta la sequía, la pandemia y la deuda del FMI y todo lo que se pudo hacer a pesar de ello. Y sin justificarse. "Es lo mismo que pide Massa", reflexionó una fuente de Casa de Gobierno.

Por otra parte, Fernández en la reunión hizo un especial reconocimiento a Massa y Rossi ante el resto de los ministros. "Creímos oportuno hacer esta primera reunión porque estamos entrando en los últimos seis meses de nuestro gobierno. De verdad, les doy las gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo en cada una de las áreas donde les tocó estar. Yo les estoy eternamente agradecido", afirmó.

Massa, en su desarrollo ante el gabinete, dio un informe detallado sobre las negociaciones que se están llevando adelante con el FMI. El martes por la noche, el ministro de Economía sostuvo que en las próximas horas se conocerán los detalles de la renegociación con el Fondo, especialmente en lo que hace al pago de los vencimientos ya pautados con el organismo. Lo hizo en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, en La Rural.

“Estamos terminando de saldar el semestre en dos trimestres con el FMI”, manifestó el ministro de Economía. La semana pasada, el país debía enfrentar dos vencimientos por 2700 millones de dólares que fueron pateados para fin de mes, en línea con las negociaciones llevadas adelante por todo el equipo económico y ratificadas por el organismo multilateral.

Además de la gestión, la unidad y la campaña, este factor será determinante para el tigrense en sus aspiraciones presidenciales: el acuerdo con el FMI, la devaluación del dólar, la inflación y la estabilidad económica. El tembladeral político de a poco va cediendo tras el traumático cierre de listas.