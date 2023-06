Elecciones 2023: Rossi reveló un ofrecimiento de Scioli y Alberto antes de aceptar ser vice de Massa

El jefe de Gabinete contó que tenía pensado bajarse de la competencia presidencial y reveló nuevos detalles de las frenéticas negociaciones antes de definir la lista de candidatos de Unión por la Patria.

El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, reveló un ofrecimiento de Daniel Scioli antes de definir ser el compañero de fórmula de Sergio Massa para competir en las elecciones.

“Yo tenía un ofrecimiento previo para compartir la fórmula con Daniel Scioli, me tomé todo el fin de semana largo para charlar con los compañeros que me acompañaban en mi precandidatura a lo largo y ancho de todo el país, y después vine a Buenos Aires ya con una decisión tomada”, aseguró en comunicación con Radio 10. Rossi le respondió al ex motonauta: “Le dije a Daniel (Scioli) que no iba a acompañarlo, que le agradecía enormemente el ofrecimiento, pero que no la veía en términos políticos”, contó Rossi, quien además entendió que tenía que darle explicaciones a Alberto Fernández sobre las decisiones que había tomado.

Y continuó su relato: “Le dije al Presidente lo que tenía planificado. Yo ya sabía que no tenía espacio para continuar con mi precandidatura, uno se va dando cuenta de eso, pero me parecía que no tenía que tomar ninguna otra decisión, ni compartir otra precandidatura”.

Rossi le aclaró a Fernández que se bajaba como candidato pero que trabajaría por la gente de su espació que lo habían acompañado hasta ese momento. “Le avisé al Presidente que no iba a ser candidato y que lo acompañaría como Jefe de Gabinete hasta el final del mandato. Y además, que iba a tratar de hacer todo lo posible para los compañeros de mi espacio político, que es la Corriente Nacional de la Militancia, para que tuviesen lugares en las listas legislativas. Ahí empecé a hablar con Máximo Kirchner para lograr ese objetivo”.

Tras contar que le habían ofrecido ser compañero de fórmula de Daniel Scioli y que le rechazó la propuesta al presidente Alberto Fernández, Rossi descartó que la fórmula de unidad deje heridas internas que afloren en la campaña.

"Se superan. Tanto Daniel como (Eduardo) Wado (De Pedro) son dos dirigentes políticos de valía y claramente entienden las circunstancias en las que se van produciendo las situaciones", indicó el jefe de gabinete de Fernández.

Además, contó que "Sergio nunca escondió que quiere ser Presidente". Y aseguró que la "fórmula de síntesis" que integra junto al ministro de Economía Sergio Massa, "generó un impacto positivo y recibió un fuerte apoyo".

"La fórmula de síntesis generó un impacto positivo hacia el interior de nuestro espacio político y hacia afuera, hacia los sectores independientes, que vieron un acto de responsabilidad del conjunto de la dirigencia de nuestro movimiento que permitió que se alumbrase esta fórmula de síntesis", sostuvo el jefe de Gabinete.

En declaraciones radiales, el rosarino destacó que el binomio oficialista obtuvo "un fuerte apoyo: los gobernadores, los intendentes, el movimiento obrero", por lo que subrayó que se trata de una "fórmula potente hacia el interior del espacio político".

Las revelaciones de CFK

La vicepresidenta Cristina Kirchner detalló cómo fue la última semana antes del cierre de fórmulas. Criticó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), criticó al presidente Alberto Fernández, contó qué habló con Daniel Scioli después de que se bajara y destacó al precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi. Lo contó al participar junto a Sergio Massa, el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, en el acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, que fue utilizado en los llamados "Vuelos de la muerte" de la última dictadura cívico militar.

Cristina dio en la tecla de las decisiones que se tomaron en el ex Frente de Todos en los últimos días al utilizar una frase que describe su posición: "Si no se puede transformar, al menos demos tranquilidad", expresó. Y sumó: "Como militante política consideré necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad".

La ex presidenta se dirigió a la militancia y defendió la fórmula de UP. Hizo un repaso de su oposición a las internas que pedía el Presidente, a quien criticó. Alberto apareció por video grabado desde Brasil para celebrar el acto. Luego, CFK lo castigó. "Hay un proceso electoral en marcha. El viernes deben haber visto todo con sorpresa. ¿Cómo no va a haber sorpresa si durante un año y medio nos estuvieron batiendo el parche sobre las PASO y la democratización del peronismo? Yo soy peronista y los cargos los ocupé por el voto". Según la ex mandataria, Alberto "se embanderó en hacer las PASO". Y lo tildó de que tuvo "falta de comprensión de contexto".

Confirmó que se había decidido que si había PASO "nuestro candidato era Wado", por el ministro del Interior Eduardo De Pedro. Pero explicó que sin embargo, el funcionario "no iba a tener la aprobación" del primer mandatario. Hubo cruces de miradas entre CFK y Wado: "No te preocupes, no te preocupes", le dijo la vice.

Además, Cristina contó si iba o no a bajar a algún candidato. "Ni con una (pistola) 45mm en la cabeza me hacían hablarle a alguien para subirlo o bajarlo. Esto es responsabilidad de cada dirigente", dijo al referirse a la posibilidad de bajarlo a Scioli.

Sobre el ex motonauta, la vice contó que habló anoche con él. Scioli se encuentra en Brasil con Alberto Fernández para la visita bilateral con Lula da Silva. "Nos une una relación de respeto", dijo CFK. Pero se quejó: "Algunas cosas que hablamos salieron en algún diario". Por otro lado, Cristina le dio un espaldarazo a Rossi, compañero de fórmula de Massa. "Gracias por hablar con sinceridad y decir las cosas como son, ese es un valor muy importante para mí", dijo la Vicepresidenta al referirse a declaraciones del jefe de gabinete, donde contó que venía hablando con Máximo Kirchner en los días previos al cierre de listas.