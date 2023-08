Elecciones 2023: Massa abrió la puerta a un "gobierno de unidad" que incluya a radicales y peronistas del PRO

El ministro de Economía y candidato a presidente afirmó que el acercamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei "le falta el respeto" a los votantes de Horacio Rodríguez Larreta.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, dijo que, en caso de imponerse en los comicios del 22 de octubre, buscaría "un gobierno de unidad nacional e integrar un gabinete con radicales y con peronistas que hoy están en el PRO". En las PASO, UP quedó tercero, con el 27,27% de los votos, por detrás de La Libertad Avanza (LLA), que cosechó el 30,04%, y Juntos por el Cambio (JxC), que consiguió el 28,27%.

Como ya había hecho en la semana, el ministro de Economía comparó a Javier Milei y Patricia Bullrich, sus dos principales contrincantes para la primera vuelta. "Plantean lo mismo, los dos soñarían a Macri como ministro plenipotenciario por el mundo consiguiendo inversiones. Milei se animó a decirlo, Patricia todavía no. Lo más grave del jugueteo de Macri con Milei es que le falta el respeto a los votantes de Horacio (Rodríguez Larreta) y a los radicales. Entiendo que es parte de la bronca o de la angustia y de la renuncia de (Elisa) Carrió", expresó en diálogo con Clarín.

El ex presidente de la Cámara de Diputados, que fue el segundo postulante individual más votado en las primarias, afirmó que se imagina compitiendo en un eventual balotaje contra Milei, y no así con Patricia Bullrich. "Creo que está claro. La gente que ganó va a seguir intentando ganar y en todo caso además hay una enorme diferencia en la cantidad de votos. Bullrich tiene 2 millones de diferencia con nosotros y 4 millones con Milei. Me parece que eso está terminado. Por lo menos, por lo que vi de las primeras encuestas que se publicaron, pareciera ser el escenario más probable", señaló.

Además, el ministro de Economía sostuvo que hay personas dentro de JxC que tienen más coincidencias con él que con Bullrich, como es el caso de "muchos peronistas que en algún momento se desencantaron" y de "radicales defensores de la escuela pública, de la gratuidad universitaria, de la movilidad social ascendente en la Argentina que que no tienen nada que ver con Bullrich", y agregó: "Tienen mucho más que ver conmigo, con la identidad de origen del Frente Renovador".

Massa explicó que, en caso de ser electo, buscaría liderar un gobierno de unidad nacional, con gente afín al larretismo y al schiarettismo. "Sin dudas buscaría un gobierno de unidad nacional e integrar un gabinete con radicales y con peronistas que hoy están en el PRO. No voy a empezar a hacer nombres, porque van a empezar a elucubrar, pero probablemente terminen siendo. Hay dirigentes de otras fuerzas políticas, del espacio de Juan Schiaretti, que no sonaría ilógico que fueran funcionarios de mi gobierno. Me gustaría ver en el cuarto oscuro a muchos de los que integraron las listas de de Horacio en JxC el 22 de octubre", declaró.

Ante la consulta de si el kirchnerismo estaría de acuerdo con este gobierno "de unidad nacional" que propuso Massa, el ministro sentenció: "El presidente voy a ser yo, el que decide quiénes van a ser ministros voy a ser yo y la convocatoria la voy a hacer soy yo porque soy el que tiene la responsabilidad de gobernar. Hoy el gobierno no tiene esa identidad y la identidad plural del gobierno va a ser una marca que ya la tuve cuando fui director de ANSES e intendente de Tigre. Cuando tuve esa diferencia (con el kirchnerismo) di la batalla electoral. Las diferencias que tuve las dirimí en las urnas".