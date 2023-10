Elecciones 2023: la reacción de Katopodis cuando un trabajador le dijo que su hijo vota a Milei

El ministro de Obras Públicas sigue con su campaña en obras, pymes y empresas. Busca resaltar los proyectos en infraestructura y las medidas adoptadas por el Gobierno para contraponerlas con las ideas de Javier Milei. Pide explicar a los jóvenes lo que ocurrió en las crisis de 1989 y 2001.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sigue con su campaña en obras, pymes y empresas para poner en valor la política de infraestructura como también las últimas medidas tomadas por el ministro-candidato de Unión por la Patrica en las elecciones 2023, Sergio Massa, para recomponer el poder adquisitivo de los salarios y contraponerlo con lo que propone Javier Milei. Sucedió un hecho especial cuando un trabajador le dijo que su hijo votará al libertario. La respuesta del funcionario.

Fue mientras el funcionario se reunía con los empleados y empleadas de Tikvatex S.A., en Villa Lynch, provincia de Buenos Aires. Un trabajador le contó: "Mi hijo tiene 24 años y lo primero que me dijo fue 'yo voy a votar a Milei porque quiero un cambio'. Pero no sabe los gobiernos que venimos anteriores".

Katopodis respondió: "No es joda, ellos ya la vivieron, los más grandes ya saben lo que pasó en los 90 y en 2001. Porque algunos dicen 'bueno, que pasen las cosas y después vemos'. El 'después vemos' es carísimo, que mucha gente se queda sin laburo, que la obra pública se para y no se reinicia más", explicó.

En un tuit, Katopodis publicó el video y contó: "Estoy yendo a los lugares de laburo, y ayer conversé con empleados y empleadas de Tikvatex S.A. en Villa Lynch. Quería escucharlos y que me cuenten cómo la están viendo. Sabemos que están preocupados, sabemos que hay cosas por resolver y mejorar, pero #MileiNo". Y cerró su mensaje el ministro: "Lo que decidimos con el voto tiene un después de 4 años. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, no vamos a esperar a que lleguen a destruir a nuestras PyMEs. Nosotros tenemos un candidato como Massa que cree en la industria nacional y la va a defender. Vamos a pelear para que la Argentina tenga el futuro que nos merecemos".

El cruce Katopodis con Fantino

Hace días, Katopodis habló del "paro activo" que llevó a cabo en todas las obras públicas del país por 30 minutos y sostuvo que no iba a quedarse "de brazos cruzados cuando hay un candidato que plantea terminar con la obra pública", dijo en relación a las propuestas de Javier Milei.

Sin embargo, el periodista no coincidió con la postura del funcionario y apuntó: "No podes cortar una obra, Gabriel, y menos con la mía. Si se para toda la obra pública, venite acá y lo rompemos juntos a Milei, pero esperá a que pase".

Y el ministro le contestó: "No ¿porqué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra, o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José León Suarez, y voy a poner todo mi empeño para que no pase". "No veo ninguna gravedad, lo grave es que se pare toda la obra pública en la Argentina", sostuvo.