Elecciones 2023: la mesa del FdT ratificó la unidad, condenó la proscripción y lanzó comisión para que Cristina revea su candidatura

Después de más de cinco horas de debate, los 33 integrantes del FdT que representan a los tres socios mayoritarios acordaron los puntos clave de cara al año electoral.

Tras una extensa jornada a puertas cerradas en la sede del Partido Justicialista en el centro porteño, los integrantes de la mesa política del Frente de Todos expresaron en un documento los principales puntos de acuerdo dentro de la fuerza oficialista. Una de las declaraciones más fuertes es la que alude a la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El documento consensuado entre los 33 integrantes de la mesa sostiene la "responsabilidad" de llevar adelante todo tipo de acciones para "impedir la proscripción" de Cristina.

"Su liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular", afirma el texto. Esta declaración se hace eco de los que pidieron varios de los referentes políticos, como Hugo Yasky y Sergio Palazzo, minutos antes de ingresar a la sede del PJ. Además, según afirmó Yasky a la prensa que cubrió el fin de la reunión, también se habría acordado que se cree una comisión para "convencer a Cristina para que sea candidata”.

El texto también dedica varias líneas a la importancia de las PASO como una herramienta "para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común". Luego de hacer un repaso por las situaciones externas a las que se vio expuesta la gestión del Frente de Todos (pandemia y guerra), el documento resalta el valor de la unidad y sostiene: "La unidad en la diversidad es un valor importante para quienes formamos parte del Frente de Todxs".

Otra conclusión del encuentro apunta a la necesidad de reforzar los esfuerzos para reducir la inflación y así aumentar el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras para "que nuestra gente viva mejor, ese fue el contrato electoral que acordamos y por el cual vamos a seguir trabajando".

Qué dice el comunicado completo