Elecciones 2023: la insólita explicación de la potencial canciller de Milei para rechazar entrar a los Brics

En un evento del Grupo Clarín, Diana Mondino reiteró el rechazo de La Libertad Avanza al ingreso al bloque de potencias emergentes con una rara metáfora. Qué dijo.

El ingreso de la Argentina a los Brics fue un motivo de crítica de distintos espacios opositores. Entre ellos, La Libertad Avanza (LLA), cuyo líder, el candidato a presidente, Javier Milei, señaló que en caso de imponerse en las elecciones 2023, no promoverá el comercio con China y Brasil por considerarlos dos países "comunistas". Este rechazo al bloque de potencias emergentes -que también lideran India, Sudáfrica y Rusia- fue ratificado este martes por Diana Mondino, candidata a diputada nacional de LLA y potencial canciller de un gobierno del miniarquista.

"Voy a usar un término femenino. Es como que te inviten a una fiesta en la que va a estar tu ex. O vas bien vestidito o mejor no vayas", señaló Mondino respecto al ingreso al Brics, en el evento "Democracia y Desarrollo" realizado por el multimedio Clarín. Para la economista, el país "está hoy en una gran posición de debilidad", tanto "económica y política", y una "insatisfacción de la sociedad", por lo que "necesitamos muchísimas cosas antes que dedicar tiempo a estos temas geopolíticos de esa naturaleza que es un juego de otros".

"En los Brics está en juego la ampliación o no del Consejo Nacional de las Naciones Unidas y que serían los participantes. Está en juego la seguridad del Atlántico Sur y el dominio de la información, desde a qué información acceden hasta las comunicaciones que podamos tener dentro del país", señaló en el evento, en el que el integrante del equipo económico de Milei, Darío Epstein, puso reparos al plan de dolarización que el miniarquista vende como posible.

Según definió Mondino, "la parte comercial queda totalmente en manos del sector privado y puede avanzar todo lo que quiera" y "las relaciones estatales, Estado-Estado o Estado-algunos grupales son las que tenemos que mirar con muchísimo más cuidado".

"No es el Estado el que debe definir qué cosas exportar, quién debe exportar, qué impuestos se pagan y en qué condiciones. No es quien debe definir la marca de fideos. Y sobre todo, no deben ser contratos secretos ni tratados sin acceso ni relación particular estado-estado. Porque se permiten un poquito de suspicacias y en algunos casos son delitos", opinó.

Sobre la eventual ruptura de relaciones con China, Mondino dijo que "de ninguna manera" sucederá y lo que se dijo fue que "no se van a promover nuevamente estas relaciones en donde se determinan cosas estado-estado y que son secretas para el resto de la sociedad".

En el caso del Mercosur, llamó a "profundizar y modificar la relación 100%" y observó que "ahora los cuatro países han alterado sus relaciones". En muchos casos producen lo mismo y no vendemos entre nosotros, sino al mundo. Un kilo de carne del país A es un kilo del país B que no se vende y hay una competencia en precios para vender al exterior", opinó.

Por último, Mondino sintetizó que "los cuatro pilares" de la política exterior de un gobierno de Milei "debe pararse sobre dos pilares de la política y que podría tener LLA", que serían "avanzar en una enorme capacidad que podríamos tener de inserción en el comercio exterior, y ser una democracia liberal".